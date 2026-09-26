来文成看剧啦！沉浸式音舞诗画剧《伯温出山》好评如潮！

文成发布 2026-09-26 16:24:00

9月25日晚，在文成县伯温出山剧场，兴致勃勃的观众们带着好奇踏入这座位于南田镇武阳村的老宅，在树影婆娑的方正院子里落座。武阳村地处海拔约730米的高山台地之上，四面环山，中有七星落垟，风景清幽如画。

9月25日晚，在文成县伯温出山剧场，兴致勃勃的观众们带着好奇踏入这座位于南田镇武阳村的老宅，在树影婆娑的方正院子里落座。武阳村地处海拔约730米的高山台地之上，四面环山，中有七星落垟，风景清幽如画。刘伯温生于此、卒于此，那部《郁离子》正是在这片屋檐下写成。数百年前的时光在这里重新打开，一场以山水为幕、借故居筑台的沉浸式音舞诗画剧《伯温出山》在此迎来商演。

随着悠扬的乐声响起，灯光与人工造雾共同模拟出一条时光隧道，武阳村漆黑的夜色恰好隔绝了外界人工光源的干扰，强烈的明暗对比之下，隧道亦真亦幻。现代女主播阿南踏着这条光影隧道穿越回元末，邂逅了辞官归隐家乡的刘伯温。两人结伴游历，一路看尽世间种种黑暗与不公。阿南心知历史走向，忍不住将刘伯温的将来际遇一一说与他听——功成之后遭逢猜忌，晚景坎坷，壮志难酬。可刘伯温沉默良久，望着堂前的灯火，终究还是缓缓站起，朗声大笑，他整了整衣冠，毅然推开了那扇历史之门。明知前路多艰，他选择的不是独善其身，而是再为天下苍生走这一遭。

“我们希望观众在观剧后能留下更立体的印象，而非仅仅只记住一个‘前知五百年、后知五百年’的刘伯温。”复排导演林家纯表示，大多数人对刘伯温的印象停留在“神机妙算”的传奇故事里，可这部剧真正想叩问的，是另一个问题：“一个人到了50多岁，本是可以安享田园的年纪，他为什么还要选择出山？他的初心到底是什么？”带着这个问题，主创团队把《烧饼歌》《客窗夜话》《卖柑者言》等名篇打散了重新编进一台戏里，用古琴演奏、话剧、独唱、群舞交替推进，让每一段独立成篇的节目，共同托住“出山”这个核心抉择。

在林家纯看来，这部剧和室内舞台戏最大的不同，在于“实景”二字。“观众走进来，不会急着看戏，而是在潜意识里先感受这座老宅、这片山夜给他的第一感觉。”他解释道，舞美不是为了炫技，而是帮观众“入戏”——把景色搬进院子，是为了让文成山水成为剧情的一部分；用黑夜和雾气造一条时光隧道，是为了让穿越本身有仪式感。“先把自己放进那个时代，以一个古人的心态去看刘伯温经历了什么、为什么做出选择，你才能真正和这个人物共情。”

这样的实景创作，难处也显而易见。林家纯坦言，真要在一座老宅里做一台戏，困难是必然的：一是建筑保护，灯光、线缆、舞台设备的每一处搭建，都得先过“保护”这一关，不能为了“好看”伤到老宅一砖一瓦；二是演员，“古人离我们太远，他们的生活环境、心路历程，演员不读书、不查资料、不沉下心去琢磨，是演不出来的，这比演现代戏难得多。”

这份“难”，在刘伯温扮演者黄作灿身上体现得尤为真切。今年不到30岁的他，要演绎50余岁出山时的伯温先生。接到角色后，他不仅查阅了大量史料，还通读了《郁离子》，体会先贤的现实思考，又专程前往刘基庙实地走访：“关于伯温先生，我还听说了一个小故事，让我特别感慨：相传他赶路途中口渴，向一位老妇人讨水喝，老妇人端来一碗水，却随手撒了一把米糠进去。他起初不解，甚至有些不快，喝的时候才明白——撒了米糠，他就不得不一边吹、一边小口慢饮，正是这口慢，让一身燥热的他不会因暴饮伤身。”这个细节让黄作灿看到了刘伯温的另一面：“他能向一位乡野老妇人问个究竟、照单全收，这份谦卑，比他的神机妙算更打动我。”在他看来，伯温先生不仅聪慧，而且真实：“我在表演里既要演出他聪慧过人的一面，也要演出他身处复杂境地的层次感，这对我来说也是一大挑战，好在今天演出现场，观众跟着剧情屏息、鼓掌，那些下过的功夫，我觉得都值了。”

剧中串联时空的关键角色阿南，则由演员金奕瑶、蒋洛伊和施甜甜三人饰演。由于饰演的是现代角色，她们只能通过文本分析一点点塑造人物性格，再靠预设与想象完成不同时空的转换。在蒋洛伊眼里，阿南既是这个故事的“引路人”，也是观众的“眼睛”——她带着现代人的好奇心闯进数百年前，替台下的观众问出那些“为什么”，又在一路同行中，从好奇走向理解，最终被刘伯温的选择深深打动。“她不是旁观者，她是和伯温一起走过这段路的人，所以每一次情绪的转换，我都得先说服自己‘信’了，观众才会跟着信。”她最喜欢结尾“先生出山”一段：“阿南明明已告诉他前路如何，他仍选择出山，这份毅然和担当，特别令我敬佩。”

好戏演罢，掌声经久不息。观众邵显清散场后仍难掩激动，坦言自己平时对历史了解不多，看完这部剧却“很想回家通过短视频或书籍，好好学一学刘伯温的历史和诗句”：“其他话剧大多偏向虚构，而这部剧，讲的却是我们自己家乡先辈的故事。朋友们，不来看包你后悔——来文成玩，白天去看百丈漈，晚上就来看《伯温出山》！”

专程前来的游客许雯笑，是第一次走进剧场看实景演出。“之前也看过一些伯温主题的剧场演出，但这一次感觉特别新奇，把舞台放进老宅里，有新意、也有特色。”她笑着说，这样的形式很值得推广出去，让更多人知道文成还有这样一台好戏。

游客许雯雯同样是“慕名而来”。“去年就在舞蹈老师的朋友圈刷到过，一直蛮感兴趣，今天刚好有机会过来看看。”她说，整场看下来最大的感受是“惊喜”：“舞台不是固定在一个地方，这边一幕、那边一幕，跟着演员走，沉浸感特别强，音乐和剧情结合得也很好。这种形式确实很有新鲜感。”观演后，她还表示一定会将这台戏推荐给朋友：“现场太美了，希望官方能多放出一些高清剧照，我们也好转发朋友圈。”

商演大获成功的背后，归根结底是主创团队对伯温文化的敬畏与深耕。“我们希望观众走出剧场的时候，不只是觉得‘好看’，而是能带走一点什么——想一想先贤在人生路口的选择，也想一想自己的路该怎么走。”林家纯说，他希望这台戏能让百年文脉在山水老宅间真正“活”起来，也期待有更多观众能走进这座古韵盎然的天然剧场，与先贤来一场面对面的对话。

据了解，该剧将分9月25日至27日、10月1日至6日两轮演出，每日18时40分、20时20分两场，市民游客可通过抖音和大麦网购票观演：单人票88元、双人票158元、四人票288元；团体票10张起购，每张70元。这个假日，伯温出山剧场的灯火与诗意，正成为文成文旅融合的一张崭新名片，吸引八方游客循着先贤的足迹而来，在山水与光影之间，赴一场跨越数百年的文化之约。

来 源：文成发布

原标题： 来文成看剧啦！沉浸式音舞诗画剧《伯温出山》好评如潮！

本文转自：温州新闻网 66wz.com