洞头发布 2026-09-26 16:25:48

近日，随着最后一根桩基精准沉放到位，浙江（华东）深远海风电母港核心区一期码头工程322根水上沉桩施工圆满收官，为后续码头主体结构施工筑牢根基。

近日，随着最后一根桩基精准沉放到位，浙江（华东）深远海风电母港核心区一期码头工程322根水上沉桩施工圆满收官，为后续码头主体结构施工筑牢根基。

作为全国首个面向深远海的风电母港，浙江（华东）深远海风电母港以打造集聚风电全产业链的新型功能港为目标，计划到2030年形成千亿级风电产业集群。水上沉桩作业是码头工程的关键环节，本次完成的322根桩基含200根直径1.4米钢管桩，以及122根嵌岩桩钢护筒，是工程难度最大、制约因素最多的关键工序。

据了解，项目团队科学优化施工方案，提前组织专家论证、开展工艺试验，确定最优施工参数。施工全程严把质量关口，钢管桩防腐涂层检验、焊缝检测、高应变检测程序，合格率均达100%。现场依托大型自研装备“三航桩22”打桩船与高精度定位系统，适配狭小港池条件，抢抓台风间歇窗口期攻坚，单日沉桩最高达11根，历时3个多月完成全部沉桩任务。

建设期间，洞头相关职能部门下沉一线，依托政企协同机制，统筹通航协调、现场管控与安全保障，为项目推进保驾护航。下一步，项目团队将加快推进后续码头主体结构施工，推动项目早投产、早见效。

来 源：洞头发布

原标题： 浙江（华东）深远海风电母港核心区码头工程水上沉桩圆满收官

本文转自：温州新闻网 66wz.com