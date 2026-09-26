网友为抢国庆高铁票连下5个候补订单，12306客服回应
国庆长假将至，热门城市的高铁车票一票难求。近日一网友发帖称，自己花了1万多元，在12306软件下了多个候补订单，但一直没抢到票。9月25日，12306客服人员回应记者称，旅客只需在一个订单中添加多趟车次（最多60趟），不建议旅客下多个候补订单，因为其中签概率并不会比下一个候补订单大，反而有可能产生额外的退票费用。
网友下了5个候补订单 网友图片
该网友的帖文显示，她为了抢10月1日和7日的高铁票，共下了5个候补订单，每个订单中都添加了很多车次。该网友告诉记者，她和另外三名好友打算国庆期间从上海去天津游玩，提前半月都没有买到票，她和朋友们分别在12306下了候补订单，目前都没能成功抢到票。
9月25日，上海虹桥火车站的人流 网友图片
该网友说，她自己就连续下了5个候补订单，10月1日上海出发的订单下了两个，10月7日的返程票下了三个订单，共花了1万多元。她想着多下几个订单，抢到票的概率会大一些。
候补订单中添加了28趟车次 网友图片
在该帖文评论区，许多网友为该网友支招，提醒她其实只需在一个订单中添加多趟车次就可以。
网友评论
网友评论
9月25日，记者电话咨询12306，客服人员表示，如果两个地方之间有直达列车，旅客仅需下一次候补订单，将当天的车次全部添加到订单中就可以了，一个订单最多可以添加60趟车次。铁路部门会按当天最贵的车票预收费用，如成功订到其他车次车票，会按实际票价退还差价。
该工作人员解释，旅客如果同时下多个候补订单，除了预订车票的费用会增加，中签概率与只下一个订单的概率是一样的，并不会增大，因为软件是按订单时间先后顺序候补的。万一在不同的订单中都抢到了车票，重复的车票乘客要办退票，还会产生退票费用。
来 源：中国新闻网
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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