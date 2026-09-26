央视新闻客户端 2026-09-26 16:40:45

中秋国庆双节，有超20部中外新片集中上映，涵盖悬疑、喜剧、爱情、动画等类型，《老江湖》《神探之痕迹》等国产佳作领衔，合家欢动画与进口大片齐聚，好故事点燃观影热情，中国电影市场迎来火热金秋。

据网络平台数据

2026年中秋档档期（9月25日-9月27日）

电影总票房破亿

中秋节单日票房破亿

《复仇者联盟4：终局之战（加码臻享版）》

《欢迎来龙餐馆》《八仙！》

暂列中秋档票房榜前三位

中秋国庆双节，有超20部中外新片集中上映，涵盖悬疑、喜剧、爱情、动画等类型，《老江湖》《神探之痕迹》等国产佳作领衔，合家欢动画与进口大片齐聚，好故事点燃观影热情，中国电影市场迎来火热金秋。

中秋档影片

《老江湖》由于谦、梁家辉主演。故事因一起失窃案而起，讲述老刑警井有正与金融巨头边居寒明暗交织的生死博弈。

一起命案、一笔巨额欠款、一场做空操盘……剧情紧凑反转不断，兼具幽默松弛的市井烟火与紧张刺激的正邪拉扯。

《凝脂手》聚焦当代女性的情感与生活，讲述普通人在亲情、爱情、生活压力下的挣扎、治愈与和解。

影片用细腻温柔的镜头，刻画成年人的隐忍、温柔与坚强，于细碎日常中窥见生活的温暖。

《红孩儿火焰山之王》将故事背景设置在唐僧西天取经前500年，讲述了孙悟空大闹天宫时炼丹炉倾倒，三昧真火散落人间引发的一系列故事。红孩儿背后的成长故事究竟如何？走进影院观看了解吧！

《铁达妮的号》由开心麻花演员黄才伦领衔主演。故事聚焦小学语文老师铁达妮与夜间带货主播尚大号的普通生活，以诙谐幽默的方式探讨当代人的婚恋困境、职场压力与家庭矛盾，笑中带泪，温暖治愈。

《复仇者联盟4：终局之战》重磅重映。此次的加码臻享版将比原版多出4分钟全新镜头，为12月18日上映的《复仇者联盟5：毁灭之日》埋下伏笔。

此外，剧情片《爸爸我爱你！》《最后，一根稻草托起了下巴》《某年盛夏》《蝉衣》等也在中秋档上映，为观众带来更多的观影选择。

国庆档影片

《神探之痕迹》讲述了痕检专家崔寻从一位不被重视的技术员，成长为屡开先例的传奇人物的故事。他与法医黄仁德、刑警王卫国并肩作战，合力破获多起重大案件。

影片取材于真实案件，将刑侦技术的突破与发展融入案件侦破叙事之中。透过不同年代的多起案件，观众既能看到一代代刑侦人的坚守，也能看见他们在有限条件下彼此托举，从毫厘痕迹之中反复比对求证，一步步推开真相的大门。

《活色生香》聚焦中老年群体的情感与生活，讲述女性的第二次人生选择和彼此支撑的故事，展现了细腻的生活观察。闫妮、叶童、倪虹洁三位演员同台飙戏，有笑有泪，温暖治愈。

《什么意思夫妇》由小沈阳和沈春阳主演。影片讲述一对结婚多年的夫妻意外“灵魂”互换，被迫体验对方生活的搞笑故事。

《小猪佩奇？完美假期》是《小猪佩奇》系列首部三维动画电影。故事讲述了一场突如其来的暴风雨，将佩奇带到了中国。佩奇一路解锁奇妙冒险，直到与家人重逢，拥有了完美假期。影片延续了系列一贯的温馨可爱风格，适合全家观影，共享温暖时光。

《野兽之心》由布拉德？皮特主演，讲述男主与战犬在极端环境下相互依存、双向救赎的故事。影片中的硬核生存戏份张力拉满，人与动物的情感线细腻动人。

此外，《重生2》《侦战》《古宅绣花鞋》等影片也将在国庆档上映。

双节假期

和家人朋友走进影院

开启一场光影之旅吧！

来 源：央视新闻客户端

原标题： 中秋档电影总票房破亿！超20部影片集中上新

本文转自：温州新闻网 66wz.com