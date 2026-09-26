低糖健康成新宠！桥墩月饼推陈出新 成为当地支柱产业
“黄精桑葚月饼、蛋黄板栗月饼、坚果绿豆素月饼……”中秋前夕，在温州市丁源兴食品股份有限公司，负责人丁学观介绍着新款的桥墩月饼。作为苍南县桥墩镇的名小吃，近年来桥墩月饼不断推陈出新，做成了当地的支柱产业。
桥墩月饼独特的制作技艺始于明末清初，距今已有300多年历史。其特点是大如圆盘，正应了李白笔下那句“小时不识月，呼作白玉盘。”中秋之夜，全家分食一个大月饼，合拢是一个“家”，浓浓的亲情。桥墩月饼内馅丰富，包含猪肉、花生、芝麻、冬瓜糖、蛋黄、核桃仁等近20种食材。经过约260度的高温烘烤，油料和面粉相融，松酥宜口，油而不腻。
近年来，为了适应现代人的口味和健康理念，桥墩月饼向低油低糖、口味多样化转变。新推的蛋黄板栗、抹茶、流心等口味，受到了年轻人的热捧。无蔗糖九制黄精月饼，特别适合馈赠长辈。在坚持手工制作的基础上，桥墩月饼还引入了现代烘烤技术，30多米长的隧道烘烤炉一个小时可以烘烤800多个，效率高、品质稳定。
去年8月，桥墩月饼发布了团体标准，有了区别于广式、苏式月饼的新身份——“瓯式月饼”。“瓯式”二字，源自温州“东瓯”古名。团体标准的出台，给行业立了“规矩”：芝麻皮外观、脂肪糖分含量都有了具体标准，品质不再参差不齐。今年，桥墩月饼产值预计超过3亿元，产品销往全国各地乃至国外。
来 源：潮新闻
记者 甘凌峰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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