潮新闻 2026-09-26 17:00:53

近日，记者走进温州永嘉岩头镇芙蓉古村看到，随着楠溪江国家5A级旅游景区创建进入冲刺阶段，这座有着千年历史的古村落正以全新面貌迎接八方游客。村内陈氏宗祠、芙蓉书院、耕云宗祠等古建筑完成提质改造，化身为宗祠文化馆、书院文化馆、农耕文化馆，将散落的文化资源串珠成链，推动古村向深度文化体验转型。

近日，记者走进温州永嘉岩头镇芙蓉古村看到，随着楠溪江国家5A级旅游景区创建进入冲刺阶段，这座有着千年历史的古村落正以全新面貌迎接八方游客。村内陈氏宗祠、芙蓉书院、耕云宗祠等古建筑完成提质改造，化身为宗祠文化馆、书院文化馆、农耕文化馆，将散落的文化资源串珠成链，推动古村向深度文化体验转型。

宗祠活化

修旧如旧留住乡愁根脉

坐落于古村主街长塘街起点的陈氏宗祠，如今已焕新升级为宗祠文化馆。芙蓉村历来为陈姓聚居村落，展馆展陈以陈氏迁徙溯源、家族沿革为开篇，将展示视角延伸至楠溪江古村“一村一姓、聚族而居”的千年人文传统，以单姓村落的发展脉络，全景展现古代制度下的乡土社会风貌。

图片来自永嘉县融媒体中心

本次布展严格遵循“修旧如旧、保韵活化”原则，完整保留了宗祠原有整体格局。宗祠两侧厢廊通过图文展板、老旧文物、多媒体演示相结合的形式，系统展示陈氏源流与古代文化制度，同时增设陈氏分派谱系图、大型楠溪江宗祠分布图，让游客直观读懂宗祠、族谱、传统礼俗对于古村落生活的凝聚与维系作用。

书院新生

沉浸式还原耕读场景

沿长塘街向古村深处前行，便抵达底蕴深厚的芙蓉书院。经过提质改造、场景升级，这里全新打造为楠溪江书院文化馆。展馆紧扣楠溪江“耕读传家”的核心文教传统，设置文教制度、文教建筑、科考文化、芙蓉“十八金带”等特色展区，生动勾勒出楠溪江畔乡民“朝为田舍郎，暮登天子堂”的传统乡土教育图景。

图片来自永嘉县融媒体中心

“除静态图文展陈外，我们还通过实景陈设、声景营造，完整复原古代书院读书、起居等日常场景。”芙蓉书院施工现场负责人史金忠介绍，讲堂、爱知堂、山长住宅等核心空间均完成场景化重塑，高度还原古代书院讲学治学、日常起居的真实风貌，为游客带来沉浸式、高代入感的参观体验。同时，古朴雅致的院落场景适配宋风主题拍摄，让游客在古韵氛围中沉浸式体悟楠溪江绵延千年的耕读文脉。

农耕再现

四季时序里的田园意趣

耕读文化的根基，根植于村民顺应四时、躬耕不辍的田园生活。长塘街深处的耕云宗祠，现已改造升级为楠溪江农耕文化馆。展馆以春夏秋冬四季时序为主线，从节令物产、农事节律、方言民谣等多个维度，全方位呈现楠溪江流域质朴鲜活的乡土农耕生活。馆内中心区域依托图文展示、电子屏动态演示，科普四季农事知识；左侧布设农作物标本陈列区，右侧陈列各类传统农具、老式生活器具，实景展现地域特色节令物产。

图片来自永嘉县融媒体中心

游览过程中，游客还可聆听地道方言民谣，在乡音乡情与实景农事场景中，感受悠然质朴的田园意趣。

目前，芙蓉村内陈虞之纪念馆、楠溪江古村落群博物馆等特色文化空间的提质完善工作持续推进。随着村内各大主题展馆陆续开放、串点成线、连线成片，古村散落的文化资源将转化为沉浸式、可体验、可感知的优质文旅产品，为楠溪江5A级景区创建注入独具特色的人文底蕴与古村活力。

来 源：潮新闻

原标题： 多馆联动激活千年文脉 永嘉芙蓉古村变身“没有围墙博物馆”

记者 戚祥浩 视频 刘琨 共享联盟·永嘉 陈奕娴 施佐伦

本文转自：温州新闻网 66wz.com