天瑞地安客户端 2026-09-26 17:03:28

依托瑞安深厚的寓言文化底蕴与家喻户晓的《小马过河》经典IP优势，打造沉浸式儿童文化空间，这座崭新的文化地标，把寓言文化、儿童文学与动漫产业相融，为浙南亲子家庭新增一处沉浸式童趣空间，也为瑞安文旅转型写下新的注脚。

小马奔腾启新篇！9月25日，国内首个聚焦儿童文学领域的专业动漫馆——瑞安儿童文学动漫馆，在明镜公园东侧举行启幕仪式。依托瑞安深厚的寓言文化底蕴与家喻户晓的《小马过河》经典IP优势，打造沉浸式儿童文化空间，这座崭新的文化地标，把寓言文化、儿童文学与动漫产业相融，为浙南亲子家庭新增一处沉浸式童趣空间，也为瑞安文旅转型写下新的注脚。

四层空间步步惊喜

打造沉浸式童趣世界

“三、二、一！”上午9时30分许，随着气球升空、红幕揭启，瑞安儿童文学动漫馆正式向全市少年儿童敞开怀抱。

走进这座总建筑面积约1.5万平方米、总投资约2.25亿元的文化新地标，只见四层空间层层有特色、步步有惊喜。一楼设有近500座专业歌剧厅、文创空间与互动游乐区，既能常态化上演精品童趣剧目，也可满足市民文创体验、亲子休闲游乐需求。二楼为文化传承空间，涵盖儿童文学动漫文字常设展、奇艺森林展厅，将文字里的童话世界实景还原，让孩子走出书本、走进故事；三、四楼打造未来太空探索乐园，沉浸式航天研学场景，可带孩子近距离解锁宇宙奥秘，圆一场星际探索梦想。

自7月部分区域试运行以来，场馆热度持续爆棚。据统计，目前累计接待游客超10万人次，成为市民亲子出游新晋打卡地。

启幕仪式精彩纷呈

百场少儿活动来袭

启幕现场亮点密集，“一米高度看瑞安”六大研学路线、2026瑞安市金秋少儿阅读季活动，以及金秋“童”享·亲子消费优惠活动，同步发布。其中，阅读季活动以儿童文学动漫馆为核心阵地，联动全市城市书房、文化礼堂、新时代文明实践中心等各类文化阵地，融合瑞安本土特色文化与少儿阅读需求，创新“阅读+寓言故事+动漫体验+非遗研学”新模式。

一楼互动区精彩纷呈：木活字印刷实操体验、版权知识趣味竞答闯关、AI与科普融合的阅读盛会……一场以“月满中秋？以书会友”为主题的金秋少儿阅读季活动正在这里上演。据悉，瑞安将于9月至12月期间推出近100场各具特色的少儿主题阅读系列活动。

现场还举行“小马新声代”授带仪式。12位儿童文学动漫馆首届小小讲解员上台接受绶带。往后的周末和节假日，孩子们将用自己的声音，讲述经典故事、品读家乡瑞安。随后，“童梦艺彩”主题启幕周系列文化活动发布。中秋、国庆双节期间，儿童文学动漫馆将化身会讲故事、会演故事、会玩故事的“童梦剧场”，儿童剧展演、绘本互动、非遗手作体验、航天主题研学等系列活动接连上演。

来 源：天瑞地安客户端

原标题： 全国首个！瑞安新地标来了！堪称遛娃天花板

本文转自：温州新闻网 66wz.com