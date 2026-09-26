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2026中国民营企业500强出炉！温州这些企业上榜

温州发布 2026-09-26 17:09:00
9月22日，全国工商联发布2026中国民营企业500强、中国制造业民营企业500强和中国服务业民营企业100强三张榜单。其中，温州10家企业上榜2026中国民营企业500强，11家企业上榜中国制造业民营企业500强，1家企业上榜中国服务业民营企业100强。

　　9月22日，全国工商联发布2026中国民营企业500强、中国制造业民营企业500强和中国服务业民营企业100强三张榜单。其中，温州10家企业上榜2026中国民营企业500强，11家企业上榜中国制造业民营企业500强，1家企业上榜中国服务业民营企业100强。

　　此前，全国工商联已发布2026民营企业研发投入500家和发明专利500家两张榜单，温州8家企业上榜研发投入500家，8家企业上榜发明专利500家。

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原标题： 2026中国民营企业500强出炉！温州这些企业上榜

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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