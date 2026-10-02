一见·迈步新征程，我们自信而笃行

2026-10-02 17:59:54

春秋代序又一年，共和国迎来77周年华诞。中国式现代化，强国建设、民族复兴伟业的唯一正确道路，我们当以怎样的面貌接续走好？

9月30日，在庆祝中华人民共和国成立77周年招待会上，习近平总书记的重要讲话振奋人心也启迪人心。“自信”与“笃行”是其中的深刻指引。

先说自信。它源于走过的关山千万重。

“77年来，我们党团结带领人民不懈奋斗，创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹，实现了全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标”，习近平总书记提纲挈领，激荡持久共鸣。

筚路蓝缕，以启山林。从“中国人民从此站起来了”的豪迈宣言，到创造“彪炳史册的人间奇迹”历史性解决绝对贫困；从孙中山先生《建国方略》里拓于纸面的铁路、公路、运河蓝图，到一笔笔“只有我们中国共产党实现了”的历史书写；从“让乡亲们饱餐一顿肉”尚属心愿，到“反而有时候吃五谷杂粮吃得还挺好”的日常点滴……对这个古老民族而言，多少梦想实现在新中国、实现在新时代！

“此时此刻，我们为新中国取得的举世瞩目成就无比自豪，对中国式现代化的光明前景充满信心。”习近平总书记抚今追昔，更着眼于未来。

对过去的自豪，涵养于来路上的点滴成效；对未来的自信，则淬炼于实践探索中找到的科学方法、形成的制度优势。

“经过长期探索和实践，中国特色社会主义制度展现出巨大优势，我国国家治理体系和治理能力现代化水平不断提高，实现中华民族伟大复兴势不可挡。”习近平总书记指出。

两年前的国庆招待会上，习近平总书记曾深刻阐释“中国共产党领导”“中国特色社会主义制度”之于推进中国式现代化的重要意义。这次重要讲话里，被两次提及的“十五五”也是优势的例证。

编制实施“十五五”规划，今年以来“党和国家事业取得新进展新成效”的有力保证；“努力完成全年目标任务”，锚定实现“十五五”良好开局……回溯与展望，“十五五”这条线贯穿始终。

五年规划，经济社会发展的蓝图和行动纲领。习近平总书记深刻指出：“科学制定和接续实施五年规划，是我们党治国理政一条重要经验，也是中国特色社会主义一个重要政治优势。”正是14个五年的滚石上山，垒筑起中国从站起来、富起来到强起来的历史跨越。而今年，正是“十五五”规划开局之年。

迈步新的征程，自信襟怀之外，离不开笃行的实践品格。

“坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，进一步深化改革开放，更好统筹发展和安全”；

“坚定不移贯彻‘一国两制’、‘港人治港’、‘澳人治澳’、高度自治方针，支持香港、澳门更好融入和服务国家发展大局，保持长期繁荣稳定”；

“坚决打击‘台独’分裂势力，反对外部势力干涉，推动两岸关系和平发展，推进祖国统一大业”；

“坚持独立自主的和平外交政策，推动落实四大全球倡议，推动构建人类命运共同体，为变乱交织的世界注入更多确定性和正能量”；

…………

崇尚什么，反对什么，落脚在行动上。一个个“坚持”“坚定”“坚决”，笃行最生动的彰显——“路子选对了就要坚持走下去”。

人贵有恒，治国理政更需一股“钉钉子”的精神。它源于习近平同志的长期丰富的基层工作实践，也在治国理政的新实践中得到检验和发展：“钉钉子往往不是一锤子就能钉好的，而是要一锤一锤接着敲，直到把钉子钉实钉牢，钉牢一颗再钉下一颗，不断钉下去，必然大有成效。”

在比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的目标的今天，每一步向前迈进都是一次知重负重的勇毅攀登。两年前的国庆招待会上，习近平总书记曾引用南岳衡山的一副对联勉励大家：“遵道而行，但到半途须努力；会心不远，要登绝顶莫辞劳。”

这次招待会上，习近平总书记的话同样掷地有声，给人接续奋斗的力量：“只要我们坚定信心、锚定目标，一步一步扎实往前走，成功就一定属于伟大的中国共产党、伟大的中国人民、伟大的中华人民共和国！”

庆祝共和国华诞的最好行动，就是把以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴这一前无古人的伟大事业不断推向前进。新征程就在脚下，满怀自信，实干笃行，宏伟目标终将实现。

本文转自：温州新闻网 66wz.com