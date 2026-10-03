温州日报 2026-10-03 09:00:00

从家电卖场到老字号门店，从农贸集市到康养园区，一幅供需两旺、烟火升腾的假日图景在瓯越大地徐徐展开。

温州网讯 国庆长假，温州消费市场“热力全开”。市现代集团旗下家电零售、老字号食品、农贸市场、康养服务等多种业态协同发力，以充足的供给、优质的服务和丰富的活动，为假日经济注入强劲活力。从家电卖场到老字号门店，从农贸集市到康养园区，一幅供需两旺、烟火升腾的假日图景在瓯越大地徐徐展开。

家电销售额同比增长超五成

老字号节礼走俏

假日期间，一百家电门店客流涌动，家电消费迎来热销高峰。依托齐全的品类矩阵、惠民促销活动与优质服务保障，市民消费需求集中释放，掀起假日家电选购热潮，当前门店销售额同比增长超五成，多款焕新家电广受市民追捧。

不远处，温州老字号五味和，则凭借深耕多年的过硬品质与深入人心的市场口碑，持续点燃假日消费热潮。作为温州本土特色民生品牌，五味和深耕大众消费场景，现已打造29款特色自营产品，汇聚糕点、休闲零食、调味食材等六大类600余款单品，既能满足市民日常居家消费，又能精准适配国庆节庆礼赠等多元需求。假日期间，门店整体销售额同比增长超15%，尽显本土老字号的强劲市场活力与烟火生命力。

农贸市场购销两旺

守护市民“舌尖上的幸福”

国庆假期，温州菜篮子集团下属各大农贸市场迎来消费高峰，全场购销两旺，人来人往间洋溢着浓厚的节日气息。金秋正是品蟹好时节，水产区人气尤为火爆，膏肥黄满的大闸蟹成为当季爆款，前来选购的市民络绎不绝。除大闸蟹外，鲜活鱼虾、贝类等各类水产品供应充足，蔬菜、肉类、禽蛋、豆制品等民生农副产品品类齐全、货源储备充沛。各商户紧盯假期客流变化，动态做好货品调度，及时补货上新，全力保障市场供给不中断。节日期间各类生鲜菜品价格保持平稳，未出现大幅波动，充分满足了市民节日餐桌需求。

为守护好市民“餐桌上的安全”，各农贸市场同步强化假期值守与现场管理。工作人员持续开展场内巡查，维护交易秩序，严格落实食品安全检查，对生鲜食材溯源、产品质量进行重点把关；同步做好场内环境卫生保洁，及时清理垃圾，保持摊位及通道整洁，营造干净舒适的采购环境。充足稳定的货源、平稳可控的物价、严密的食品安全保障，让广大市民买得放心、吃得安心，全力保障节日期间民生餐桌供应，持续升腾城市烟火气。

银龄欢歌庆国庆

康养服务暖人心

这个假期，现代康养公司精心策划了系列主题活动，将红色观影、文艺汇演、手工创作、趣味游园、文体锻炼融为一体，为院内长者打造丰富充实的假日时光。在金竹嘉园园区，常态化开展佳木斯健康操、回春操等健身活动，带领长者舒展筋骨、强身健体。丰富多彩的主题课程轮番登场：合唱、手势舞唱响时代旋律；小马石膏涂鸦、巧手折星、彩泥绘就中国红等红色手工活动依次开展，长者们亲手创作主题作品，指尖传递对祖国的美好祝福。红色经典电视剧《上甘岭》循环展播，长者们围坐在一起一同重温峥嵘岁月，感悟红色精神。热闹的国庆汇演、欢乐游园会相继上演，设置了多项适合长者的互动小游戏，长者踊跃参与，现场暖意融融。系列活动兼顾红色文化熏陶、非遗手工体验与轻量文体运动，充分适配长者身体特点，在丰富了长者精神文化生活的同时，营造了温馨喜庆的节日氛围。工作人员还全程陪护，保障安全。

从家电卖场的“焕新热潮”到老字号的“节庆飘香”，从农贸市场的“购销两旺”到康养园区的“银龄欢歌”，现代集团旗下多业态在国庆假期以协同之力，保障市场供应、丰富消费场景、服务民生需求，让城市烟火气更旺，让市民的假日生活更安心、更暖心。

来 源：温州日报

原标题： 国庆假日，温州消费市场“热力全开”

记者 邓帆慧 通讯员 傅垠榆 张诚成 夏铱汝

本文转自：温州新闻网 66wz.com