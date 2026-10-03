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国庆黄金周首日 温州南发送旅客近十万

温州晚报 2026-10-03 09:00:16
10月1日，铁路温州南站迎来出行高峰，当天客发高峰达到9.6万人次。9月23日-10月8日预计客发96.0万、到达98.3万，平均客发6.0万，平均到达为6.1万。为全力保障旅客安全、顺畅出行，上海铁路公安局杭州公安处温州南站派出所扎实落实各项安保举措，筑牢假期铁路安全屏障。

温州网讯  10月1日，铁路温州南站迎来出行高峰，当天客发高峰达到9.6万人次。9月23日-10月8日预计客发96.0万、到达98.3万，平均客发6.0万，平均到达为6.1万。为全力保障旅客安全、顺畅出行，上海铁路公安局杭州公安处温州南站派出所扎实落实各项安保举措，筑牢假期铁路安全屏障。

从昨天开始，铁路温州南站客流量剧增，温州南站派出所全员出动，实行24小时值班备勤制度，充分发挥安检“巡控岗”职能，督促铁路部门严格安检查危等工作措施，严格落实“逢包必检、逢疑必查”要求，从源头堵住安全漏洞。同时加大候车厅、进出站口、落客平台等重点区域巡逻频次，提升见警率、管事率，及时疏导客流、化解矛盾纠纷，维护车站良好治安秩序。

同时，安保期间，温州南站派出所紧盯铁路线路安全，以“五个一遍”为措施，采取“步巡+车巡+视频巡”工作模式，组织警力对辖区铁路沿线、防护网、桥下空间等重点部位开展全覆盖隐患排查，全力消除线路安全风险，确保铁路运输线路畅通安全。

来　源：温州晚报

原标题： 国庆黄金周首日，温州南发送旅客近十万

记者 王骁 通讯员 金博凯

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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