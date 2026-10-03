温州日报 2026-10-03 09:16:15

两家门店销售额较日常增长50%，老字号餐饮迎来节日消费“开门红”。

温州网讯 国庆假期，温州街头巷尾烟火升腾，消费热力扑面而来。温州中亚企业旗下中华老字号县前汤圆店、温州大酒家包子铺一开门便迎来如潮客流，市民游客争相打卡，排队队伍蜿蜒，蒸笼白雾缭绕，点单声、取餐声此起彼伏。两家门店销售额较日常增长50%，老字号餐饮迎来节日消费“开门红”。

假日期间，县前汤圆店里一派火热景象。作为温州本土老牌美食标杆，这家百年老字号凭借经典麻心汤圆、各色糯食点心，收获众多食客好评。店内座无虚席，柜台前人头攒动，不少市民趁着国庆假期携家人结伴而来，品尝地道温州风味。还有外地游客慕名前来，在百年老字号里打卡城市记忆。一碗麻心汤圆软糯香甜，一份糯食点心唇齿留香，传统手艺唤醒温州人的味觉记忆，也让远方来客感受到独特的瓯越风味。

另一边的温州大酒家包子铺同样热气腾腾。从一早开始，蒸笼白雾升腾，现蒸大包持续出炉，皮薄多汁的经典肉包成为市民心头好。老食客熟门熟路，年轻游客循香而来，队伍从窗口一直延伸到街边。有的买上几个包子当作节日早餐，有的打包带走与家人分享。面对大量客流，门店提前备足原料，加派人手，加快出餐节奏，全力保障供应，让食客不用久等就能吃上热腾腾的地道大包。一笼笼包子刚下蒸屉便端上柜台，忙碌的店员、满足的食客、氤氲的香气，构成假日街头最生动的消费图景。

从一碗汤圆到一笼包子，升腾的热气裹着老味道飘满街巷，为这座城市平添了浓浓的烟火气。温州中亚企业负责人表示，两家老字号坚守品质，持续稳定出品，以地道温州味道唤醒城市记忆。门店同步做好现场秩序维护和环境卫生消杀，在保障美食供应的同时，营造干净舒适的就餐环境，让市民游客吃得放心、吃得舒心。

来 源：温州日报

原标题： 销售额增长50%！温州老字号餐饮假日消费红红火火

记者 邓帆慧 通讯员 李绍芳 叶冰化

本文转自：温州新闻网 66wz.com