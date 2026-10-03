掌上温州客户端 2026-10-03 10:36:12

国庆假期首日，温州水上客渡运迎来出行高峰。记者从温州海事局获悉，该局精准防控、加强服务保障，全方位筑牢水上安全屏障。截至当天下午5点，该局累计出动执法人员93人次、执法船艇11艘次，保障客船163航次、旅客2.29万人次、车辆156辆安全有序通行。

温州网讯 国庆假期首日，温州水上客渡运迎来出行高峰。记者从温州海事局获悉，该局精准防控、加强服务保障，全方位筑牢水上安全屏障。截至当天下午5点，该局累计出动执法人员93人次、执法船艇11艘次，保障客船163航次、旅客2.29万人次、车辆156辆安全有序通行。

假日期间，江心屿、南塘夜游、南麂岛等热门地点水上客运迎来高峰。温州海事部门通过视频监控系统、VTS专台、智慧海事系统、无人机空巡，对客渡船航行动态开展全时全域监控，并安排专人专艇在热门短途客运航线现场驻守；对沙岙-鹿西等6条大客位、长距离重点航线实施每日执法随船守护，全程保驾护航。

面对假期多变的气象海况，温州海事部门每日与气象部门联动研判，动态监测辖区风力、海浪等海况变化，精准发布安全预警提示，提前做好风险防控，发布提醒短信3000余条，确保水上客运平稳运行。

目前，温州辖区水上安全形势稳定。温州海事部门将继续加强动态监控和值班值守，全力守护温州辖区水上交通安全形势稳定，为广大市民欢度平安祥和的国庆假期保驾护航。

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原标题： 国庆首日温州水上客运2.29万人次 163航次、156辆车有序通行

记者 陈伟 通讯员 郑元茹

本文转自：温州新闻网 66wz.com