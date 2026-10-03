温州日报 2026-10-03 10:36:13

国庆假期期间，温州印象南塘景区好戏连台、氛围浓厚。丰富多元的假日专场活动轮番登场，为市民游客打造沉浸式文旅体验，点亮塘河夜色。假期首日，景区客流稳步攀升，共接待游客3.04万人次。

温州网讯 国庆假期期间，温州印象南塘景区好戏连台、氛围浓厚。丰富多元的假日专场活动轮番登场，为市民游客打造沉浸式文旅体验，点亮塘河夜色。假期首日，景区客流稳步攀升，共接待游客3.04万人次。

塘河畔国庆氛围浓厚。现场巨型国庆主题蛋糕温情亮相，工作人员有序免费分发，市民游客自觉排队等候，在甜蜜氛围中为祖国华诞送上祝福。熟悉的红歌旋律骤然响起，惊喜快闪活动点燃全场热情，游人驻足合唱，悠扬歌声回荡塘河。

地道瓯味烟火气升腾，尽显温州本土风情。景区特色美食集市人气爆棚，温州老字号、非遗特色小吃、新潮饮品齐聚亮相。灯盏糕等经典本土美食香气扑鼻、风味地道，吸引众多游客驻足品尝，在舌尖滋味中感受温州烟火魅力。

夜幕降临，塘河夜景精彩纷呈、看点十足。国潮花船沿河缓缓巡游，演员立于花船之上翩翩起舞，古韵氛围十足。备受期待的水上飞人特技表演震撼上演，表演者踏浪腾空、凌空翻转，接连完成多个高难度动作；飞溅的水花、酷炫的特技吸引眼球，引得岸边游客阵阵欢呼，掌声不断。

传统民俗与潮流演艺交融共生，烟火美食与水岸夜景相映成趣，印象南塘以沉浸式文旅活动激活假日消费市场，尽显温州城市活力与独特文化魅力。

来 源：温州日报

原标题： 温州印象南塘，国庆首日接待游客3.04万人次

记者 邓帆慧 通讯员 蔡群毅

本文转自：温州新闻网 66wz.com