浙江日报 2026-10-03 10:36:14

国庆假期首日的永嘉瓯窑小镇，迎来了一年中最热闹的日子。1日，在永嘉第四届“官作唐窑开窑暨瓯窑十一潮玩嘉年华”活动现场，40.5米长的龙窑前围满了人，窑工身着传统服饰，上香、敬酒。仪式毕，窑内火光渐起，空气里飘着柴烧特有的松脂香。这一窑两万余件瓷器，将在龙窑中经历淬炼、自然冷却等工序，最终在国庆假期的尾声开窑亮相。

国庆假期首日的永嘉瓯窑小镇，迎来了一年中最热闹的日子。1日，在永嘉第四届“官作唐窑开窑暨瓯窑十一潮玩嘉年华”活动现场，40.5米长的龙窑前围满了人，窑工身着传统服饰，上香、敬酒。仪式毕，窑内火光渐起，空气里飘着柴烧特有的松脂香。这一窑两万余件瓷器，将在龙窑中经历淬炼、自然冷却等工序，最终在国庆假期的尾声开窑亮相。

10月1日，永嘉第四届“官作唐窑开窑暨瓯窑十一潮玩嘉年华”活动在瓯窑小镇开幕。拍友 徐苍峰 摄

看窑炉的点火、开窑，已成为游客国庆假期来瓯窑小镇必打卡的热门项目，至今已连续三年在国庆假期中举办。

瓯窑作为我国最早烧造青瓷的三大瓷窑之一，历经东汉创烧、两晋惊艳、唐时鼎盛、两宋远销海外、元明衰落，窑火绵延了1300多年。近年来，当地政府严格参照出土的窑炉数据，依坡复建起一座40.5米长的柴烧龙窑，并实现常态化运营。几年积累下来，瓯窑小镇有了一份厚实的家底：一处国保遗址、一座复建龙窑、一套可延续的开窑仪式、一批可上手体验的非遗项目……它们不再是零散的展示，而成了小镇日常运转的一部分。

10月1日，永嘉第四届“官作唐窑开窑暨瓯窑十一潮玩嘉年华”活动在瓯窑小镇开幕。共享联盟·永嘉 陈胜豪 摄

此次开窑节，瓯窑小镇端出“千年窑火+潮流市集”文旅大餐，在保留祭窑神、鸣锣开窑、瓷器鉴赏等传统环节的基础上，新增草坪潮流音乐表演、游园游戏、50余个美食文创市集，永昆、打铁花、火壶等轮番上演。游客还可现场体验传统拉坯、考古盲盒、辨识古今瓷片等互动项目。曾经的唐代瓯窑官窑窑场，正转型成一座可游、可玩、可亲手体验的开放式文化街区。据统计，今年国庆假期首日瓯窑小镇客流量约5000人次。

来 源：浙江日报

原标题： 千年古窑传新火 永嘉瓯窑小镇举办开窑节

记者 谢甜泉 通讯员 徐枫翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com