温州市楠溪江景区 2026-10-03 10:36:14

国庆假期

楠溪江迎来客流高峰

古街、戏台、江水与山色之间

一场属于金秋的文旅盛宴正热闹上演

从丽水街，到芙蓉古村

再到狮子岩和桃咖啡

这个国庆

楠溪江把“山水”与“好戏”

搬到游客身边

01#

丽水街｜一街入宋，古街也能“玩起来”

晨光里的丽水街

三百米长廊铺开国风的序章

巡游队伍缓缓行过

衣袂翩然，与游客言笑相迎

琴山广场上

宋代四雅——焚香、点茶、挂画、插花

都可以亲手一试

游客不仅可以感受宋韵雅趣

还能在体验投壶、蹴鞠、套圈等趣味游戏

琴山戏台前

机器人舞狮与越剧同框

机械的节拍遇见古老的唱腔

东宗祠茶馆内

《刘姥姥闹大观园》《戏曲联唱》接连开唱

茶香与戏韵在梁柱间萦绕

若想寻一处诗意的古村

可往芙蓉古村

陈氏大宗内道琴、莲花接连开演

古风巡游

到八九间酒吧坐一坐

灯光温软，歌声缱绻

一杯小酒、一段旋律

把古街的夜晚慢慢听进心里

夜晚，在水亭祠内

《水亭秋月》以水为幕、以月为景

永昆唱腔悠悠荡荡，涟漪般化开

湖面上

花船随波摇曳

与岸上灯火相映成趣

若想为假期留一份仪式感

登上观景平台放一盏水灯

看灯影顺流而下

让祝福随水寄远

丽水街国庆活动预告

时间 活动内容 地点 10月1-3日 10:00-15:30 NPC互动 琴山戏台 机器人舞狮+越剧演艺桥 东宗祠 10月1-4日 10:30-20:30 特色研学 丽水街 《刘姥姥闯大观园》 东宗祠 《戏曲联唱》 乘风亭 水灯祈福 丽水街 永昆《水亭秋月》 湖心岛 昆曲巡演 丽水街 10月1-5日 10:00-10:30 国风巡游 丽水街 10月1-5日 20:30-21:00 溪畔民谣 湖心岛

注：演出时间以当日为准

02#

狮子岩｜山水为幕，好戏在江上

国庆第一天

狮子岩码头迎来不少游客

山水之间的节日氛围也随之升温

以青山碧水为天然背景

独竹漂、鸬鹚捕鱼、古典舞等特色演艺

在江面与岸边相继展开

传统文化元素与楠溪江自然山水相互交融

走累了，到桃咖啡及周边平台

每天14:00至17:00

「唱响楠溪」专场准时开唱

一把吉他、几首老歌

和着江风与咖啡香，松弛得恰到好处

夜色漫过后

五行巡游提灯穿行

水灯祈福在狮子岩主码头点亮

盏盏水灯顺流而下

江面碎光点点，如星子落入水面

狮子岩国庆活动预告

时间 活动内容 地点 10月1-6日 10:30-19:00 独竹飘 狮子岩 水上舞台 鸬鹚捕鱼 古典舞 10月1-5日 17:00-19:00 溪畔民谣 五灵献瑞·五行巡游 狮子岩 10月1-2日 18:00-19:00 水灯祈福 狮子岩主码头 10月1-3日 11:00-11:40 国风NPC互动 狮子岩 水上舞台 10月1-3日 14:00-14:20 永昆演艺

注：演出时间以当日为准

楠溪江的国庆现场

已经开戏

比想象中更鲜活，更热闹

假期仍在继续，好戏仍在登场

10月1-6日，来楠溪江

看山水秋色，也看一场金秋好戏

来 源：温州市楠溪江景区

原标题： 楠溪江国庆好戏持续上演，邀您共赴山水之约！

本文转自：温州新闻网 66wz.com