上岗仅10天！04年新警喜提第一面锦旗
这是什么？
锦旗！第一面锦旗！
看一眼！
再看一眼！
近日，温州瓯海
南白象派出所
上岗10天的04年新警朱星熠
收到了从警后第一面锦旗
他迫不及待地向师父雷雄彪展示
开心到转圈，笑出“表情包”
事情还要从9月22日说起
南白象派出所接到黄女士求助称
她在乘坐城际巴士下车时
不慎将手机遗落在座位上
待发现手机丢失后
她尝试多次拨打却无法接通
由于手机内存有重要信息
黄女士焦急万分
了解情况后
朱星熠根据黄女士提供的线索
沿着城际巴士行驶轨迹
朱星熠迅速开展调查研判
很快发现一名形迹可疑的男子
在乘坐巴士时拿走了黄女士的手机
“没错了！肯定是他！”
随后朱星熠立即通过侦查
成功找到该男子并将其抓获
原来，该名男子叫做林某某
在乘坐城际巴士时
发现了黄女士遗落在座位上的手机
便动起了“歪心思”
迅速将手机关机并占为己有
所幸手机找回及时
经查验，手机完好无损
内部资料也没有丢失
拿回丢失的手机后
黄女士激动不已
为表达自己的感谢
专程定制了锦旗
送到了南白象派出所
这才有了开头的一幕
2004年出生的朱星熠
毕业于浙江警察学院
网络安全与执法专业
在校期间
他勤学苦练、夯实功底
积极参与各类警务实训、技能竞赛
以技术力量助力多起涉网案件侦办
收获多家单位的感谢信
从课堂到一线
从理论到实战
他一步步印证着
“知行合一”的信念——
以实干积淀能力
以热爱照亮前路
为新警朱星熠点赞！
来 源：平安瓯海
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
八年八问，青科会年度议题是怎样“炼”成的？社会10-02
-
瓯韵藏风相融，东西部协作推动文化交流互鉴外地媒体看温州10-02
-
温州第11金，温在鼎夺金！社会10-02
-
看浙BA游温州三座城！还有文旅福利别错过社会10-02
-
温州4条宝藏漫游线，承包你的整个国庆假期！社会10-02
-
收藏！国庆假期，温州流感疫苗接种门诊时间表社会10-02
-
泰顺上榜省级十大自驾游目的地！十大精品线路请收好社会10-02
-
国庆逛什么？温州15场展览等你来逛社会10-02
-
10月5日至6日开赛，温州这里将诞生龙舟“村王”！社会10-02
-
27个点位！5条线路！国庆假期到瑞安，这么玩！社会10-02