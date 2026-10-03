平安瓯海 2026-10-03 11:15:00

这是什么？

锦旗！第一面锦旗！

看一眼！

再看一眼！

近日 ， 温州 瓯海

南白象 派出所

上岗 10 天的 04 年 新警朱星熠

收到了从警后第一面锦旗

他迫不及待地向 师父雷雄彪展示

开心到转圈，笑出 “表情包”

事情还要从 9 月 22 日说起

南白象派出所接到黄女士求助称

她在乘坐城际巴士下车时

不慎将手机遗落在座位上

待发现手机丢失后

她尝试多次拨打却无法接通

由于手机内存有重要信息

黄女士焦急万分

了解情况后

朱星熠根据黄女士提供的线索

沿着城际巴士行驶轨迹

朱星熠迅速开展调查研判

很快发现一名形迹可疑的男子

在乘坐巴士时拿走了黄女士的手机

“没错了！肯定是他！”

随后朱星熠立即通过侦查

成功 找到该男子并将其抓获

原来，该名男子叫做林某某

在乘坐城际巴士时

发现了黄女士遗落在座位上的手机

便动起了“歪心思”

迅速将手机关机并占为己有

所幸手机找回及时

经查验，手机完好无损

内部资料也没有丢失

拿回丢失的手机后

黄女士激动不已

为表达自己的感谢

专程定制了锦旗

送到了南白象派出所

这才有了开头的一幕

2004 年出生的朱星熠

毕业于浙江警察学院

网络安全与执法专业

在校期间

他勤学苦练、夯实功底

积极参与各类警务实训、技能竞赛

以技术力量助力多起涉网案件侦办

收获多家单位的感谢信

从课堂到一线

从理论到实战

他一步步印证着

“知行合一”的信念——

以实干积淀能力

以热爱照亮前路

为新警朱星熠点赞！

来 源：平安瓯海

原标题： 上岗仅10天！04年新警喜提第一面锦旗

本文转自：温州新闻网 66wz.com