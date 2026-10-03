央广网：“善居工程”跨海焕新 让困难群众安居更安心

央广网 2026-10-03 11:15:00

前，浙江省温州瑞安市民政局聚焦海岛偏远地区困难群众需求，组织“民生服务大篷车”驶入北麂海岛，同步开展2026年“瑞星机电·善居工程”项目竣工验收与“月暖双节 情暖万家”走访慰问活动，将政策服务、安居保障与节日关怀送到海岛群众家门口，以暖心民政力量守护共富路上每一位群众。

日前，浙江省温州瑞安市民政局聚焦海岛偏远地区困难群众需求，组织“民生服务大篷车”驶入北麂海岛，同步开展2026年“瑞星机电·善居工程”项目竣工验收与“月暖双节 情暖万家”走访慰问活动，将政策服务、安居保障与节日关怀送到海岛群众家门口，以暖心民政力量守护共富路上每一位群众。

善居精准赋能，筑牢群众安居底线

“善居工程”是瑞安市推进公共服务“七优享”工程、深化“弱有众扶”的重要举措。自2023年启动以来，该市已累计完成91户困难家庭住房改造。2026年，在完成省级下达10户改造任务的基础上，瑞安市充分发挥慈善助力作用，依托市慈善总会全额筹集项目资金，将实际帮扶规模扩大至30户，持续推进困难群众居住条件改善。项目坚持“一户一策”，围绕“安全、宜居、洁净、便利”目标，重点关注海岛、山区等偏远地区以及残疾人、低保对象等特殊困难群体，着力解决老旧住房安全隐患、基础设施不完善等问题，推动困难群众居住环境从“住有所居”向“住有优居”转变。

实地验收王师傅家（央广网发 瑞安市委宣传部供图）

实地提质改造，旧房焕新暖民心

在北麂乡壳菜岙村，验收慰问组来到王师傅家中，实地查看住房改造情况。今年68岁的王师傅是低保对象，夫妻二人均身患残疾，家庭收入有限，生活负担较重。受海岛高盐、高湿环境影响，改造前房屋存在线路老化、门窗破损等问题，居住安全存在隐患。

针对该家庭的实际需求，项目为其量身制定改造方案，对室内线路、开关插座进行升级更换，修缮楼梯，更换铝合金门窗和室内门，并完成吊顶、墙面装修，配套安装照明灯具和电风扇。同时，针对海岛物资运输和施工成本较高等实际情况，项目专门落实二次搬运、搬运清洁等费用，配套做好入户评估、方案设计和售后服务，确保改造措施落地见效。

经改造，房屋安全隐患得到有效消除，居住环境和生活便利度明显提升。验收过程中，工作人员逐项核验改造成效，并与王师傅夫妇亲切交谈，详细了解他们的身体状况、生活起居和实际困难，耐心听取意见建议，叮嘱他们注意用电用火安全。

双节暖心走访，政策服务直通海岛

本次上岛活动同步融合节日慰问与民生政策宣传服务。走访过程中，慰问组为包括王师傅夫妇在内的海岛困难群众，送上米面粮油、生活物资包等慰问品与节日祝福，与群众贴心唠家常、问冷暖，鼓励他们保持乐观心态、安心安稳生活。真挚的关怀、贴心的叮嘱与实在的物资，让偏远海岛的困难群众切实感受到党政温暖与社会牵挂。

与此同时，“民生服务大篷车”依托上岛服务契机，面向海岛群众近距离解读民政帮扶、民生保障、困难救助等惠民政策，让海岛群众足不出岛就能知晓政策、享受服务，真正实现“服务上门、政策入户、温暖入心”。

上岛活动现场（央广网发 瑞安市委宣传部供图）

一处旧房焕新，托起群众安居梦想；一次奔赴，传递为民深厚情怀。本次活动突破海岛地理条件限制，将政策宣传、安居验收、节日慰问等“打包”上岛，坚决不让民生实事因距离缺位，不让困难群众因地域掉队，全方位为海岛困难群体传递温暖。

下一步，瑞安市民政局将持续深化“政社联动、慈善助力”民生帮扶机制，依托民生服务综合体载体，做深做实“善居工程”，持续优化“一户一策”精准帮扶模式，重点聚焦海岛、山区等偏远区域，推动民生救助更精准、为民服务更温暖，持续提升困难群众的获得感、幸福感、安全感，以扎实的民生举措筑牢共同富裕民生根基。

来 源：央广网

原标题： 温州瑞安：“善居工程”跨海焕新，让困难群众安居更安心

记者 项楠

本文转自：温州新闻网 66wz.com