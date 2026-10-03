天瑞地安客户端 2026-10-03 11:25:42

10月1日，记者在S3线瑞安段SG1标段施工现场看到，多个机器轰鸣，各类工程机械高速运转，施工人员分布在各个作业点位，各司其职、有条不紊地开展施工作业。项目部紧盯项目总体建设节点，科学统筹施工组织，从严抓好安全、质量、进度各项管理工作，推动工程建设稳步向前。

10月1日，记者在S3线瑞安段SG1标段施工现场看到，多个机器轰鸣，各类工程机械高速运转，施工人员分布在各个作业点位，各司其职、有条不紊地开展施工作业。项目部紧盯项目总体建设节点，科学统筹施工组织，从严抓好安全、质量、进度各项管理工作，推动工程建设稳步向前。

“国庆假期我们项目依旧保持施工状态，工人们坚守岗位全力赶工。”温州市域铁路S3线SG1标段普工唐国刚告诉记者，这个国庆节他和工友们都坚守在岗位上，正常开展施工作业。

据了解，S3线瑞安段SG1标段于2026年3月18日全面开工，项目建设总工期目标为36个月。当前项目重点推进桥梁下部结构施工，桩基、承台、立柱、横梁等各道工序正有序推进。

“当前项目工期紧、任务重，施工节点压力较大。为了让市民早日享受便捷出行条件，推动市域铁路S3线尽快建成投用，国庆期间我们项目部不停工，全体一线建设者坚守岗位加班赶工。我们将紧盯关键施工节点，合理调配人员与机械设备，严守安全质量底线，全力以赴推进项目建设。”温州市域铁路S3线SG1标段工程部部长刘浩楠说。

赶进度更要守牢安全底线。温州市域铁路S3线SG1标段安全部部长王位介绍：“项目在抢抓工期的同时绝不放松安全生产管理。针对高处作业、起重吊装、临时用电等高风险作业环节，我们持续开展安全隐患排查，做到责任落实到人、防护措施落实到位。”

节日施工不停步，安全管控不松懈。据了解，该项目部在全力冲刺建设进度的同时，不断压实安全生产责任，强化施工现场隐患排查整治，把安全和质量管控贯穿施工全过程，保障项目建设安全平稳推进。

作为区域重点交通基础设施，温州市域铁路S3线建成通车后，将进一步织密完善区域交通路网，提升群众出行便捷度，为温瑞一体化发展提供有力的交通支撑。

来 源：天瑞地安客户端

原标题： S3线瑞安段：节日坚守抢进度，严把安全质量关

本文转自：温州新闻网 66wz.com