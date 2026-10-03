潮新闻 2026-10-03 11:24:30

眼睛干痒，不少人可能觉得揉一揉就好，殊不知，眼睛老痒，眼屎还多，可能是螨虫在里面“安了家”！

眼睛干痒，不少人可能觉得揉一揉就好，殊不知，眼睛老痒，眼屎还多，可能是螨虫在里面“安了家”！

17岁的馨馨（化名）是一名高二学生，平日里除了紧张学习之外，家里也养了几只宠物，近半年来眼睛反复干痒、异物感、分泌物增多。家长带着她辗转多家医院就诊，反复使用各类抗生素、人工泪液眼药水都不见好转，严重影响她的学习和生活。

医院供图

经多方打听，家长带着馨馨来到温州医科大学眼视光医院集团之江眼科医院干眼诊疗中心，陈丽丽医生接诊后，经过裂隙灯显微镜检查，在馨馨的睫毛根部发现了“元凶”：蠕形螨。陈丽丽回忆说：“她的睑缘充血明显、睫毛根部鳞屑状及袖套样分泌物附着，所以高度怀疑是蠕形螨引起的睑缘炎症。”经拔睫毛检查验证，确实是蠕形螨感染。

看了触目惊心的蠕形螨感染图片后，馨馨家长要求尽快治疗。陈丽丽医生立即为馨馨进行了规范的除螨治疗（OPT强脉冲光治疗+茶树精油湿巾），并告知她要注意个人用眼卫生，避免与宠物接触。经过近两个月治疗，馨馨的不适症状明显改善，眼部分泌物明显减少，恢复了正常的学习和生活。

关于眼部蠕形螨的常见问题答疑

什么是蠕形螨睑缘炎？

蠕形螨睑缘炎是一种由蠕形螨感染所致的慢性炎症性疾病，主要累及睑缘皮肤、睫毛毛囊、皮脂腺、睑板腺及其开口。

蠕形螨睑缘炎有哪些症状?

多为双眼一起发病，如果出现以下症状，应高度警惕：睑缘红、眼痒、眼干、眼烧灼感、异物感、畏光及分泌物增多，严重者可伴有反复睫毛脱落，甚至角结膜病变。

蠕形螨睑缘炎会传染吗?

答案是会！蠕形螨主要通过接触传播。卫生条件差及共用卫生洁具等，通过直接或间接接触感染人体。据临床观察，在睑缘蠕形螨检查阳性的儿童中，其父母或与其密切接触的亲属睑缘蠕形螨的阳性检出比例较高。

应该如何进行治疗？

驱螨药物：使用甲硝唑凝胶或茶树油除螨湿巾进行局部驱螨治疗。

局部物理治疗：做好睑缘清洁，去除睑缘鳞屑、结痂等，必要时进行眼部热敷及睑板腺按摩。强脉冲光作为新的治疗手段可在一定程度上杀灭蠕形螨。

药物治疗：合并有干眼症或并发角结膜病变的，局部使用抗炎或人工泪液等辅助治疗。

全身治疗：伴有皮肤病患者需联合皮肤科治疗。

治疗疗程一般为2-3个月。治疗期间避免辛辣及刺激性饮食，注意环境卫生与个人卫生，不与他人共用生活物品。毛巾等物品进行高温消毒灭螨。建议与患者密切的接触者也进行蠕形螨检查，阳性者建议同时进行驱螨治疗。

来 源：潮新闻

原标题： 17岁高中生养宠物后眼睛干痒，揉一揉就好？当心这种病！

记者 郑佳颖 见习记者 李敖同 通讯员 张情结

本文转自：温州新闻网 66wz.com