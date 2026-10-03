瓯海区委书记刘云峰督导节日安全和促消费工作

瓯海发布 2026-10-03 13:03:30

10月2日，瓯海区委书记刘云峰率队深入山根艺术村、温州乐园、温州极地海洋世界、美人鱼度假酒店等重点文旅场所，实地督导节日安全生产、市场消费和服务保障工作。

10月2日，瓯海区委书记刘云峰率队深入山根艺术村、温州乐园、温州极地海洋世界、美人鱼度假酒店等重点文旅场所，实地督导节日安全生产、市场消费和服务保障工作，强调要以"时时放心不下"的责任感，统筹抓好各项工作，全力营造安全有序、繁荣活跃的假日环境。

在山根艺术村，刘云峰一行实地了解"PLAY PLAY艺术玩家碰头大会"系列活动开展情况。该活动集合音舞艺术现场、AI剧情互动、露天电影、亲子美育研学、造物手作市集等多元场景，打造轻松松弛、业态新潮的秋日休闲体验。刘云峰强调，要精心策划群众喜闻乐见的文旅活动，多推出接地气、有创意、能聚人气的文化产品，让老百姓愿意来、玩得好、留得住，真正把文旅活动办到群众心坎上。要把安全保障贯穿活动全过程，做到热闹有序、欢乐平安。

在温州乐园，刘云峰一行详细了解"JIO好戏"沉浸式国风游园会运行情况。该活动以"烟火赴幻境"为核心叙事主线，打造国庆治愈主题体验。刘云峰指出，主题乐园是假期亲子消费的重要载体，要持续创新沉浸式体验业态，丰富互动场景，提升游客参与感和满意度。

温州极地海洋世界作为室内恒温场馆，假期人气旺盛，海底隧道、人鱼剧场、梦幻水母宫等场景吸引大量亲子家庭。刘云峰强调，室内场馆未成年游客集中，要抓实设备维保、安全培训和现场管控，坚决守牢安全底线；要科学研判客流动态，优化分流措施，确保游览秩序井然。

当天，刘云峰一行还来到美人鱼度假酒店，该酒店坐落于温州乐园度假区核心地带，配备无边泳池、水上乐园、亲子活动中心等设施，假期入住率较高。刘云峰强调，酒店经营主体要切实扛起安全生产主体责任，要高度重视燃气安全、食品安全和消防安全，规范燃气使用、管路维护、食材卫生等环节管理。要用心做好客房服务、餐饮配套和环境卫生，让每一位住客感受到宾至如归的体验。

每到一处，刘云峰一行都专门看望慰问节日期间坚守岗位的一线干部职工。刘云峰强调，越是节假日，越要绷紧安全这根弦。属地和相关部门要加大隐患排查整治力度，强化值班值守，紧盯景区景点、餐饮场所、人员密集场所等重点点位，压实监管责任，及时消除安全隐患。要坚持一手抓安全、一手促消费，以安全为底色、以消费为亮色，让广大市民和游客在瓯海度过一个欢乐祥和、放心舒心的假期。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰督导节日安全和促消费工作

记者 蔡温瑞、黄靖轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com