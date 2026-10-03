瓯海区委书记刘云峰督导国庆假期安全保障和交通保畅工作

瓯海发布 2026-10-03 13:04:04

10月1日，瓯海区委书记刘云峰率队到铁路温州南站、温州园博园等重点区域，实地督导国庆假期市场消费、安全保障和重点区域交通保畅工作。

10月1日，瓯海区委书记刘云峰率队到铁路温州南站、温州园博园等重点区域，实地督导国庆假期市场消费、安全保障和重点区域交通保畅工作，强调要盯紧客流高峰关键节点，做优重点文旅场景引流文章，推动各项服务保障举措落细落实，确保市民游客出行顺畅、游玩尽兴。瓯海区领导林显斌参加活动。

在铁路温州南站，刘云峰一行重点查看了进出站流线组织、联勤联动指挥调度及交通接驳衔接情况。作为城市交通枢纽的“第一窗口”，铁路温州南站在9月30日至10月8日国庆期间，预计发送旅客61.8万人次，到达旅客62.9万人次，日最高客流量突破17万人次。加之园博园假日客流叠加，接驳运输压力进一步加大。刘云峰强调，要科学动态调配力量，优化进出站动线与换乘效率，做好园博园接驳运力衔接，加强高峰时段现场引导和秩序维护，确保疏导有力、接驳顺畅。

随后，刘云峰一行来到温州园博园，实地了解假期活动策划与运营情况。温州园博园在国庆期间集中推出八仙主题巡游、“园博水上江湖”沉浸式演出、秋日风物节及潮玩市集等10余场特色活动，涵盖异域风情、江南仙侠与市井烟火等多元场景，为市民游客提供多层次、沉浸式的假日游玩体验。刘云峰指出，园博园要持续做足“以活动聚人气、以体验留人心”的文章，不断丰富文旅业态层次，站在游客视角打磨细节，把活动热度转化为实实在在的消费增量与口碑沉淀。针对假期车流集中、停车需求大的实际，要加强停车泊位统筹调度，优化周边交通组织和引导标识，提升车辆通行和停放效率。

围绕统筹做好假期各项保障工作，刘云峰要求，要抓实重点区域安全管控，针对景区夜间活动多、人流量大的特点，细化巡查值守与消防应急举措，全方位守牢假期安全底线；要持续优化文旅服务供给，精准把握游客需求，让不同群体都能在瓯海找到属于自己的假日体验，持续展现“千年瓯韵·时尚潮城”的独特魅力。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰督导国庆假期安全保障和交通保畅工作

记者 章珈璐、陈丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com