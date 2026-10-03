瑞安市委书记李剑锋赴仙降街道调研并检查国庆假期有关工作 强调统筹抓好民生服务、文物保护、产业发展

瑞安发布 2026-10-03 13:04:38

10月2日，瑞安市委书记李剑锋赴仙降街道一线调研并检查国庆假期有关工作。

10月2日，瑞安市委书记李剑锋赴仙降街道一线调研并检查国庆假期有关工作，实地察看基层阵地值守、文保点位管护、轻工企业运营等情况，倾听新业态从业者、基层群众、企业经营者心声。李剑锋强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，落实省委、瑞安市委工作部署，统筹抓好基层治理、民生服务、文物保护等工作，引导企业深耕主业、创新转型，兼顾生产经营与职工休息权益，全力保障群众度过平安祥和的国庆假期。

仙降街道是瑞安时尚轻工产业集聚地，有大量外来务工人员与新就业群体。在横街村党群服务中心，李剑锋察看了解党建服务新就业群体、基层治理效能等情况。据悉，该中心于今年建成启用，聚焦外卖骑手、快递员等新就业群体需求，提供“累了能歇脚、渴了能喝水、饭凉能加热、闲时能充电”的暖心服务。李剑锋指出，仙降街道外来务工人员和新就业群体数量庞大，是推动区域产业发展的重要力量。要切实发挥该中心阵地作用，做好新瑞安人和新就业群体权益保障、暖心服务、安全防护等工作，切实打通服务新业态群体“最后一公里”，不断提升他们的归属感、获得感、幸福感。

随后，李剑锋来到垟坑石塔和悟空寺，察看调研省级文保点保护开发情况及假期管护工作。李剑锋边走边看、细致询问，详细了解文物历史背景、保护措施、假期值守等方面情况及存在困难。他指出，文物是历史的见证者，属地、部门要切实提高政治站位，增强文物保护的责任感和使命感，抓实文物本体保护，挖掘文物历史底蕴和文化内涵，引导群众感悟传统文化魅力，有序推进资源活化利用，厚植文化自信。

在兜川三维科技有限公司，李剑锋走进研发中心、生产车间，看到企业结合自身订单需求，在节日期间安排员工在岗值守、开展生产研发。李剑锋看望慰问节日坚守岗位的企业员工，详细了解3D打印鞋生产经营、设计研发、市场拓展等情况。他鼓励企业要立足时尚轻工产业前沿，攻坚新材料、新工艺、新技术应用突破，不断拓展3D打印制品大众市场空间，推动企业向“时尚＋品牌＋科技”蝶变。在浙江人本鞋业有限公司，李剑锋走进产品展厅，了解企业发展历程、核心产品体系与特色企业文化，并看望慰问在岗工作人员。他勉励企业继续深耕主业，紧盯年轻人时尚文化需求，优化产品供给，奋力开创企业发展新辉煌。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋赴仙降街道调研并检查国庆假期有关工作 强调统筹抓好民生服务、文物保护、产业发展

记者 贾洁楠、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com