瑞安市委书记李剑锋检查节日安全工作并调研桐浦镇产业高质量发展情况 筑牢安全防线 守护群众祥和佳节

瑞安发布 2026-10-03 13:05:10

10月1日，瑞安市委书记李剑锋检查节日安全工作，调研桐浦镇产业高质量发展情况。

10月1日，瑞安市委书记李剑锋检查节日安全工作，调研桐浦镇产业高质量发展情况。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，严格落实上级工作部署，牢固树立“群众过节、干部过关”理念，统筹抓好安全生产、民生服务、产业发展、乡村振兴各项工作，落细落实各项举措，全力守护城市安全平稳运行，确保瑞安市人民度过一个平安欢乐祥和的国庆假期。

李剑锋首先来到瑞安市公安局交通管理大队，通过智慧交通指挥平台，察看人流密集场所和交通运行实时情况，听取安全工作汇报，看望慰问一线干警，向他们和瑞安市公安战线的同志们致以诚挚问候。他说，国庆长假人流、车流、物流集中，要把保畅通、保安全作为重中之重，针对可能出现的出行高峰、恶劣天气、突发事故等提前预警预判、提前引流疏导，最大限度满足群众出行需求，同时提供更多精细化服务，持续擦亮城市交通服务品牌，以干部辛苦指数换取群众安全指数、幸福指数。

在桐兴生态园共富工坊，李剑锋察看了解“农业+研学+加工+文创”立体融合推动产业共富情况。他指出，要立足西部生态资源优势，深耕特色农业、研学文旅、文创加工融合业态，持续延伸产业链、提升价值链、完善利益链；要依托共富工坊平台，带动更多村民就近就业、稳定增收，盘活乡村闲置资源，激活乡村产业内生动力，以特色产业赋能共同富裕。

在桐浦镇健康驿站，李剑锋察看了解国有资产盘活利用、推动医养产业融合发展情况，详细询问项目改造运营、服务配套、受众覆盖、产业规划等情况。他指出，要立足区域民生需求和产业定位，精准盘活闲置资产资源，科学布局医养康养服务业态，推动医疗服务、养老康养、健康管护深度融合，补齐基层民生服务短板，培育西部片区康养产业新增长点，实现资产保值增值、民生提质增效、产业转型升级多方共赢。

李剑锋还来到桐溪景区，察看了解文旅产业发展助力乡村振兴及“十一”假期旅游景区安全生产工作情况。他强调，要紧绷安全生产这根弦，充分运用智慧化管理手段，优化景区客流管控、安全巡查、应急处置流程，常态化开展重点领域隐患排查整治，筑牢文旅市场安全防线，保障景区运营安全有序、服务优质高效。同时，要抢抓国庆文旅消费窗口期，做活乡村旅游场景，激活假日消费市场，把生态资源优势转化为产业发展优势，以文旅产业高质量发展持续赋能乡村振兴。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋检查节日安全工作并调研桐浦镇产业高质量发展情况 筑牢安全防线 守护群众祥和佳节

记者 黄丽云、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com