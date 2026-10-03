永嘉县委书记钟方成检查指导国庆节安全生产工作

永嘉发布 2026-10-03 13:05:43

“国庆”假期第一天，永嘉县委书记钟方成先后来到温州北站、永嘉县公安局，检查指导节日期间交通运力保障、道路交通安全等工作，看望慰问坚守奋战在一线的工作人员。

“国庆”假期第一天，永嘉县委书记钟方成先后来到温州北站、永嘉县公安局，检查指导节日期间交通运力保障、道路交通安全等工作，看望慰问坚守奋战在一线的工作人员。

钟方成首先来到温州北站，实地查看车站客流疏导、运力调配、设施运维及日常安全管理等工作落实情况，详细询问假期旅客流量预判、班次调度、应急处置预案、安检流程执行等关键环节工作细节，认真察看车站候车大厅、进出站口等重点区域安全运行情况。他强调，要精准研判国庆假期客流高峰态势，科学调配运力资源，细化完善疏导分流、应急值守、便民服务等举措，全力保障旅客出行安全、顺畅、有序，为群众欢度国庆筑牢交通出行安全屏障。

在永嘉县公安局，钟方成看望慰问了坚守岗位的公安干警，详细了解假期警力部署、路面巡查执勤、道路交通安全和警务服务保障等工作，并通过视频调度巡查永嘉县重点场所、路段、治安卡点的警力部署、交通安全管理等工作情况。他强调，要以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细道路交通管控、社会治安巡逻、应急处置等各项工作，科学布控警力，聚焦景区路段、重点路口等关键点位，加大巡查管控力度，有效防范化解道路交通安全风险，全力保障节日期间道路交通安全畅通、社会大局和谐稳定。

检查中，钟方成强调，国庆假期人流、车流、物流大幅攀升，安全风险叠加，各地各部门要坚决扛起安全生产主体责任，严格落实“三管三必须”要求，加强节日期间值班值守，紧盯重点领域、关键环节，常态化开展安全隐患排查整治，做到风险预判到位、隐患整改到位、责任落实到位。要统筹安全与保障，细化服务举措、提升保障质效，以扎实有效的安全防控和暖心细致的服务保障，全力确保群众度过一个平安、祥和、有序的国庆佳节。

来 源：永嘉发布

原标题： 钟方成检查指导国庆节安全生产工作

记者 范海国

本文转自：温州新闻网 66wz.com