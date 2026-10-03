文成县委书记杨德听检查督导国庆假期安全生产工作

文成发布 2026-10-03 13:06:22

国庆假期首日，上午，文成县委书记杨德听在检查督导安全生产工作时强调，让广大群众和游客度过一个平安祥和的节日。

今天是国庆假期首日，上午，文成县委书记杨德听在检查督导安全生产工作时强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，树立“群众过节、干部过关”理念，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细国庆期间安全生产和服务保障各项工作，确保文成县社会大局安全稳定，让广大群众和游客度过一个平安祥和的节日。

杨德听一行首先来到刘伯温故里景区百丈漈南门，实地检查督导景区安全生产和各项服务保障工作，详细了解游客流量、值班值守、设施运行等情况。随后前往县旅游综合应急处置指挥体系指挥总部，调度节假日期间各大景区安全生产运行情况。杨德听指出，国庆假期是旅游高峰期，要科学统筹调配人员力量，完善应急预案，强化对重点区域、重要节点的秩序维护和客流疏导，全面提升旅游服务质量和突发事件应急处置能力，全力保障广大游客生命财产安全，不断提升文成旅游美誉度。

在文成宾馆红绿灯路口、樟台高速出入口，杨德听看望慰问一线的交警与执勤人员，现场督导道路和高速交通安全保畅工作。他强调，假期人流车流密集，交通运输压力剧增，公安、交通等部门要科学研判车流变化趋势，优化路网巡逻管控，加大易拥堵路段的疏导保畅力度，从严查处各类交通违法行为，加强安全出行宣传提示，为群众平安出行创造安全、畅通、有序的道路交通环境。

在文青高速三标段（樟台）施工现场，杨德听详细了解建设进展等情况，向一线施工人员送上节日慰问。他强调，施工单位必须要牢牢守住安全生产红线，加强全流程管控，落实主体责任，确保项目建设安全平稳推进。要优化施工组织，在保质保安全的前提下提速建设，力争早投用、早惠民。

杨德听还前往“侨立方”商业综合体，实地察看商品供应及促销情况，抽查食品安全和消防设施运行情况。他强调，要完善应急预案，坚持人防、物防、技防并重，筑牢消防安全屏障，营造安全有序的消费环境。同时，要落实稳价保供，深耕本地市场，整合优质供应链，积极开展促消费活动，进一步激发节日市场活力，让群众买得舒心放心。

文成县领导郑祥邦、张敏等参加检查督导。

来 源：文成发布

原标题： 杨德听检查督导国庆假期安全生产工作

记者 夏季、夏晓强、郑坚坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com