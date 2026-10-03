泰顺县委书记张银贵调研国庆假期“两重不停”及开发区高质量发展工作

泰顺发布 2026-10-03 13:06:55

10月1日，泰顺县委书记张银贵调研国庆假期“重大项目不停工、重点企业不停产”及开发区高质量发展工作。

10月1日，泰顺县委书记张银贵调研国庆假期“重大项目不停工、重点企业不停产”及开发区高质量发展工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话精神，按照省委省政府、市委市政府部署要求，树立“项目为王”导向，全力全速推进重大项目建设，以实干实效冲刺 “全年红”，全力推动开发区产业提质、项目提速、发展提效，为加快建设“两区两高地”提供有力支撑。

张银贵来到浙江壹歆玩具有限公司年产50万件木制玩具项目施工现场，实地察看项目建设进度、施工组织、安全生产等情况。该项目正抢抓假期节点赶工建设，现场施工火热。张银贵指出，木制玩具是泰顺特色优势产业，要持续深耕细分赛道，聚焦工艺升级、品质提升、创意创新，不断丰富产品体系、拓宽市场渠道。要树牢质量第一理念，科学优化施工方案，合理调配施工力量，在守牢安全底线、环保底线的前提下，全力抢抓工期、提速攻坚，力争项目早竣工、早投产。

在浙江泰芯电子有限公司年产12亿件新型传感器项目施工现场，张银贵详细了解项目技术优势、设备引进、工艺流程及市场前景。他勉励企业坚持创新驱动，准确把握人工智能发展趋势，加大人才引育力度，加强核心技术攻关，持续强化技术研发和产品迭代，推动业务向产业链上下游延伸，以过硬实力占据更大市场。他叮嘱属地和相关部门当好企业的“店小二”，时刻把服务企业发展放在心上，落实常态化服务举措，用心用情助力企业发展壮大。

张银贵还与相关负责人座谈交流，认真听取新城南部产业园园区拓展、扩容提质、产业招商、空间盘活等工作汇报。他强调，要立足长远、科学规划，高标准推进园区基础设施、配套功能建设，系统盘活闲置资源、优化土地利用结构，持续提升园区承载能力和集聚能级。要围绕 “3+3+N” 生态工业体系精准延链补链强链，滚动谋划、盯引、落地、储备一批重大项目，进一步扩大有效投资，以高质量项目支撑高质量发展。

调研中，张银贵强调，泰顺县上下要坚持以项目看发展论英雄，牢固树立和践行正确政绩观，打好招大引强和增资扩产组合拳，谋深谋实科技创新和产业项目，持续优化投资结构、提高投资效益，为泰顺县经济社会高质量发展蓄势赋能。要提升综合调度、一线督导、下沉服务实效，统筹抓好假期安全生产、生态环保、值班值守、服务保障等工作，常态化排查整治各类风险隐患，牢牢守住安全发展底线。要深化开发区体制机制改革，持续完善园区功能、优化营商环境、强化产业赋能，不断夯实工业经济底盘、激活产业发展动能。

泰顺副县长林允贯参加。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵调研国庆假期“两重不停”及开发区高质量发展工作

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com