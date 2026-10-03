新华网 2026-10-03 13:48:31

消息人士透露，9月30日迪拜航空客机空中安全事件中的涉事阿曼籍副驾驶曾因牵涉极端主义在阿曼被禁飞。

消息人士透露，9月30日迪拜航空客机空中安全事件中的涉事阿曼籍副驾驶曾因牵涉极端主义在阿曼被禁飞。

这名消息人士10月3日告诉美联社记者，这名副驾驶持极端主义观点，曾在阿曼被禁飞，但后来被迪拜航空公司聘用。目前尚不清楚他入职迪拜航空前受到过何种程度的审查。

9月30日，一架载有迪拜航空涉事航班乘客的替代航班即将降落在以色列特拉维夫的本-古里安国际机场。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

9月30日，迪拜航空FZ1073航班从阿拉伯联合酋长国迪拜飞往以色列特拉维夫途中发生安全事件。据媒体报道，该航班副驾驶涉嫌在驾驶舱内刺伤机长，导致客机急速下降。在其他机组人员和乘客制服袭击者后，客机重新得到控制。事发后，该客机改道并安全降落在沙特阿拉伯塔布克机场。

目前，沙特、阿联酋和以色列三国都在调查这一事件。阿联酋总统顾问安瓦尔·加尔贾什2日表示，该事件涉及“恐袭行为”。以色列总理内塔尼亚胡2日发表视频声明说，袭击者受到极端思想影响，意图让客机坠毁。

来 源：新华网

原标题： 美媒：迪拜航空驾驶舱冲突袭击者曾在阿曼被禁飞

记者 惠晓霜

本文转自：温州新闻网 66wz.com