新华网 2026-10-03 13:48:31

中国基金业协会最新发布的数据显示，2026年8月，新备案私募基金数量1890只，新备案规模724.02亿元。截至2026年8月末，存续私募基金145219只，存续基金规模25.75万亿元。

中国基金业协会最新发布的数据显示，2026年8月，新备案私募基金数量1890只，新备案规模724.02亿元。截至2026年8月末，存续私募基金145219只，存续基金规模25.75万亿元。 中国基金业协会供图 截至8月末，存续私募证券投资基金84130只，存续规模9.08万亿元；存续私募股权投资基金29608只，存续规模11.93万亿元；存续创业投资基金30840只，存续规模4.47万亿元。 来 源：新华网 原标题： 截至8月末私募基金规模达25.75万亿元 记者 刘羽佳 本文转自：温州新闻网 66wz.com