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截至8月末私募基金规模达25.75万亿元

新华网 2026-10-03 13:48:31
中国基金业协会最新发布的数据显示，2026年8月，新备案私募基金数量1890只，新备案规模724.02亿元。截至2026年8月末，存续私募基金145219只，存续基金规模25.75万亿元。

中国基金业协会最新发布的数据显示，2026年8月，新备案私募基金数量1890只，新备案规模724.02亿元。截至2026年8月末，存续私募基金145219只，存续基金规模25.75万亿元。

中国基金业协会供图　　

截至8月末，存续私募证券投资基金84130只，存续规模9.08万亿元；存续私募股权投资基金29608只，存续规模11.93万亿元；存续创业投资基金30840只，存续规模4.47万亿元。

来　源：新华网

原标题： 截至8月末私募基金规模达25.75万亿元

记者 刘羽佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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