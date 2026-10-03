新华网 2026-10-03 13:48:31

据韩联社2日报道，韩国统一部长官郑东泳当天提议韩国和朝鲜见面沟通围绕军事分界线的分歧。

据韩联社2日报道，韩国统一部长官郑东泳当天提议韩国和朝鲜见面沟通围绕军事分界线的分歧。

郑东泳当天表示，近期发生的非军事区地雷爆炸事故的核心原因在于军事分界线分歧。“韩国、朝鲜以及‘联合国军司令部’测定的界线都不一样。如果不解决这个问题，同样的事故随时可能再次发生。”

郑东泳表示，作为统一部长官，他向朝方提议应见面沟通，至少应就军事分界线测定和确认事宜进行沟通。

根据朝鲜战争停战协定，双方把实际控制线作为军事分界线。军事分界线东西长240公里，南北两侧各两公里以内为非军事区。

韩国陆军第25师9月21日在韩朝军事分界线附近韩方一侧非军事区内执行任务时发生地雷爆炸事故，造成3名军人受伤，其中2人伤势严重。韩国军方28日公布事故初步调查结果称，此次事故“由朝军埋设地雷引发的可能性极高”。

据朝中社2日报道，朝鲜劳动党中央委员会部长金与正当天发表谈话，就日前发生在朝韩非军事区的地雷爆炸事件，谴责韩方企图把朝鲜半岛局势再次拖入危险境地。金与正说，地雷爆炸事件是韩方“自编自演的新闹剧”，韩方所谓事件是由朝方引起的结论“荒唐”。

来 源：新华网

原标题： 韩方提议韩朝就军事分界线分歧见面沟通

记者 陈怡 孙一然

本文转自：温州新闻网 66wz.com