新华网 2026-10-03 13:48:31

联合国粮食及农业组织（粮农组织）2日发布报告说，受物流运输受阻和天气风险等因素影响，9月粮农组织食品价格指数升至近四年来最高水平。

联合国粮食及农业组织（粮农组织）2日发布报告说，受物流运输受阻和天气风险等因素影响，9月粮农组织食品价格指数升至近四年来最高水平。

数据显示，9月粮农组织食品价格指数平均为136.0点，较修订后的8月指数134.0点上涨1.5%，为2022年11月以来最高水平。谷物、食糖和植物油价格指数均有所上涨，肉类和乳制品价格指数则出现下降。

粮农组织首席经济学家马克西莫·托雷罗说，霍尔木兹海峡和黑海航运受阻加上气候冲击，正推动全球大宗商品价格持续上涨，并给能源、运输和食品价格带来压力。如果这一趋势持续，成本上涨可能进一步传导至消费端，尤其是在依赖进口食品和能源的国家。

报告说，对严重厄尔尼诺天气现象的担忧推动国际食糖价格升至18个月来的高位；受冲突影响，黑海地区贸易受阻，推动国际市场小麦价格升至2023年8月以来最高水平。

粮农组织同时预计，2026年全球谷物产量约为29.79亿吨，与此前预测基本持平，较2025年创下的历史最高水平低2.1%，但仍将是有记录以来第二高水平。粮农组织还将2026至2027年度全球谷物贸易量预测较9月下调0.7%，主要原因是黑海航运受限导致小麦和玉米出口预期下降。

来 源：新华网

原标题： 联合国粮农组织：9月全球食品价格升至近四年来新高

记者 任耀庭

本文转自：温州新闻网 66wz.com