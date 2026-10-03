多地多举措护航新能源车国庆假期出行

新华网 2026-10-03 13:43:39

国庆假期，高速公路自驾出游客流迎来高峰，新能源车出行规模预计达到日常的1.8倍，高速服务区、重点景区等区域充电设备长时间高负荷运行，充电保供压力加大。为此，各地提前谋划、周密部署，以充足设施、暖心服务护航新能源车主假期绿色出行。

国庆假期，高速公路自驾出游客流迎来高峰，新能源车出行规模预计达到日常的1.8倍，高速服务区、重点景区等区域充电设备长时间高负荷运行，充电保供压力加大。为此，各地提前谋划、周密部署，以充足设施、暖心服务护航新能源车主假期绿色出行。

扩容提质 增强充电承载力

今年1至8月，交通运输部新增1.1万个大功率充电设施，全国高速公路服务区累计建成充电设施约8.9万个，有效提升了充电服务承载力与便捷度。

国庆节前，国网安徽省电力公司持续推进大功率超充网络建设与老旧设备升级改造，今年以来全省累计新投运充电站196座、充电枪1408个，完成超充枪改扩建96个。

大溪河服务区现有充电桩20台、充电枪32把，其中8台为120千瓦大功率桩、12台为80千瓦桩，可同时满足多台车辆快速补能。针对假期充电扎堆的特点，国网蚌埠供电公司调派2台移动充电桩，一旦出现排队充电，移动充电桩可迅速投入使用，缓解高峰充电压力。

今年以来，国网山东省电力公司推进高速服务区充电设施升级改造，新建充电站298座、充电终端4850个；目前运营充电站4716座，终端数量同比增长20.15%，可同时为3.29万辆新能源汽车充电。国庆假期，公司还在京沪高速、青银高速、京台高速等部分热点服务区部署移动应急充电舱，提升充电服务应急保障能力。

截至目前，江苏省高速公路已建成固定充电停车位4699个，配备移动充电枪340把，总充电能力较去年中秋国庆期间增长30%以上。

“‘潮汐充电’是节日充电服务的一大考验。为此，我们在京沪、沈海等高速公路沿线的30个重点繁忙服务区部署移动充电终端60余个，让车主假日出行更加从容。”国网江苏电动汽车服务有限公司监控班班长杨理嘉说。

专项巡检 筑牢安全防线

国庆前夕，国网山东省电力公司组织国网（山东）电动汽车服务有限公司与各地市供电公司建立“供电+充电”联动机制，联合排查充电站上级箱变、环网柜和配电线路，完善抢修应急预案，从源头提升供电可靠性。

国网济南市长清区供电公司启动专项保电模式，制定电力保障专项方案，累计投入专业巡检人员200余人次，巡检高低压线路300余公里，整改各类用电隐患46处，完成辖区重点交通、文旅点位供电设备全覆盖体检。“我们针对交通出行关键用电设备实行‘一日两巡’制度，对景区充电桩设备全面调试检修，保障游客充电便捷。”国网济南市长清区供电公司工作人员说。

高速公路服务区是新能源车补能的重点区域。在车流不息的杭瑞高速铜仁服务区，新能源车主陆续进站补能。为应对假期充电高峰，南方电网贵州铜仁供电局节前启动全市充电设备专项巡检保供行动。供电运维工作人员分组奔赴梵净山、中南门历史文化街区等重点景区，以及全市所有高速服务区的充电站点，对240多个充电站、数百台充电桩开展逐台、逐点位“拉网式”试充检测与安全体检，确保每一台充电桩、每一处充电点以最优状态投入运行。

国庆节前，国网太和县供电公司对辖区高速服务区充电桩开展全覆盖专项巡检，为充电设备全面“体检”。在安徽省太和县三角元高速服务区充电站，运维人员手持红外测温仪，逐台对直流充电桩、充电枪、线缆、配电箱及消防设施开展细致排查，现场测试扫码启动等各项功能，确保设备以完好状态投入假期保供。

“以前开新能源车跑高速，总有点里程焦虑，就怕遇到坏桩、排队。”正在给车辆充电的李先生说，“现在服务区充电桩数量多了，设备也稳定。节前看到工作人员挨个检修充电桩，心里踏实不少。”

强化值守 优化服务保障

国庆假期，国网安徽省电力公司启动全天候值守、快速响应工作机制，重点加密高速服务区、交通枢纽、核心商圈、文旅重点区域场站值守力量，有序引导充电车流，快速处置各类设备异常及突发状况，全力保障新能源汽车充电服务安全、稳定、有序运行。

山岳景区客流密集、停车充电需求集中，是充电保障重点区域。位于安徽省安庆市的天柱山风景区近日迎来客流高峰，国网安庆供电公司细化高峰值守及故障快修机制，假期里运维人员线上实时监控、线下快速响应，全力护航景区绿色出行。前来游玩的天津游客高女士说：“路上就能通过‘e充电’App看空闲桩位，现场问题处置及时，出行很放心。”

山东电力部门依托彩虹驿站、司机之家等阵地，为新能源车主提供休息、咨询等服务，护航广大车主绿色出行。

在山东宁阳，国网宁阳县供电公司“电暖阳”志愿服务队开展“电亮国庆·满格护航”志愿服务活动。服务队深入高速服务区充电区域开展现场服务，引导过往车主有序充电，同步下沉辖区各公共充电点位开展驻点服务，讲解充电桩安全使用规范、设备故障应急处置要点，解答车主关于充电计费、设备操作流程等常见疑问，保障各类充电设施安全、稳定、高效运行。（完）

来 源：新华网

原标题： 多地多举措护航新能源车国庆假期出行

记者 贾云鹏、吴慧珺、施钱贵

本文转自：温州新闻网 66wz.com