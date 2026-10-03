新华网 2026-10-03 13:44:26

日本新内阁上任仅半个月，内阁成员就被曝出丑闻。据日本媒体2日报道，新任农林水产大臣簗和生被指曾滥用职权，肆意削减不支持他的地方政府预算，引发广泛批评。簗和生竞选议员时，首相高市早苗曾为他“站台”，并评价他是自己的“智囊”。在野党阵营或将追究其任命责任。

日本新内阁上任仅半个月，内阁成员就被曝出丑闻。据日本媒体2日报道，新任农林水产大臣簗和生被指曾滥用职权，肆意削减不支持他的地方政府预算，引发广泛批评。簗和生竞选议员时，首相高市早苗曾为他“站台”，并评价他是自己的“智囊”。在野党阵营或将追究其任命责任。

据日本《周刊文春》杂志等媒体报道，“预算门”事件发生在今年5月。簗和生当时在执政党自民党栃木县支部一场会议上洋洋自得地表示，已“大幅削减”该县那须乌山市和那珂川町用于修建道路的预算。按媒体说法，簗和生这样做是因为上述地区在2月众议院选举中未对其予以支持。他在那场选举中败给对手，最终通过比例代表制“复活”当选。

5月29日，在位于日本东京的国会议事堂前，民众手持标语参加抗议集会，抗议高市早苗政府的一系列危险政策动向。新华社记者贾浩成摄

据日本媒体报道，簗和生在维持“夫妇同姓”等多项政策上支持高市早苗，是高市早苗为数不多的“合拍者”。他是自民党保守派团体“保守团结会”成员，该团体由高市早苗担任顾问。今年2月众议院选举期间，高市早苗前往栃木县为簗和生助选，在演讲中公开称他是自己的“智囊”，“对我来说非常重要”。

簗和生曾是自民党原派阀“安倍派”成员。2024年，他因自民党“黑金”丑闻遭到自民党党内停职6个月处分。今年9月，他被任命为农林水产大臣，成为新内阁中两名涉“黑金”丑闻的大臣之一，引发争议。

“预算门”丑闻曝光后，在野党阵营和日本民众强烈不满，要求簗和生辞职。一些民众在网络上批评，簗和生将公共预算当作私人威胁工具，“眼里只有金钱、选票和权力”，必须撤换。另有人指出，高市早苗将道德水平低下的人提拔为阁僚，应被追究责任。在野党阵营可能将要求高市早苗和自民党就此事作出说明。

针对媒体报道，簗和生起初拒绝回应，称“不回答担任农林水产大臣以前的事”。随着舆论压力和批评声音加大，簗和生2日举行记者会，承认发表过“削减预算”言论，但表示不会因此辞职。

来 源：新华网

原标题： 高市“智囊”被曝丑闻 身陷“预算门”

记者 张旌

本文转自：温州新闻网 66wz.com