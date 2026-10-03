新华网 2026-10-03 13:45:04

国际检查机构（ITA）2日发布通报，两名正在参加爱知·名古屋亚运会的运动员因兴奋剂检查呈阳性，被临时禁赛。

国际检查机构（ITA）2日发布通报，两名正在参加爱知·名古屋亚运会的运动员因兴奋剂检查呈阳性，被临时禁赛。

这两名运动员分别是哈萨克斯坦田径运动员博拉特别克兹和塔吉克斯坦网球运动员沙里福夫。

ITA通报称，博拉特别克兹在9月27日的赛内兴奋剂检查中被检出屈他雄酮代谢物。屈他雄酮属于世界反兴奋剂机构（WADA）禁药名单S1.1类蛋白同化雄性激素类固醇；沙里福夫则在9月25日的赛外检查中被检出S5类利尿剂和掩蔽剂坎利酮。两种物质在赛内赛外均被禁用。

目前，两名运动员已被临时禁赛。ITA表示，两名运动员有权针对临时禁赛向国际体育仲裁法庭提出异议，也有权要求对B瓶样本进行检测。

至此，本届亚运会已出现六例兴奋剂违规。最近一例是乌兹别克斯坦皮划艇运动员艾格尔，他在赛外检查中被检出S4类激素及代谢调节剂曲美他嗪，并于9月28日被通报。

来 源：新华网

原标题： 又有两人阳性 亚运会兴奋剂违规已有六例

记者 许仕豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com