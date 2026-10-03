新华网 2026-10-03 13:45:55

“我戴着AI眼镜，对话的时候可以直接录制视频，翻译的声音还能直接传进耳朵里。”在深圳华强北，来自南非的扬威克·哈廷试戴了多款AI眼镜，赞不绝口。

“我戴着AI眼镜，对话的时候可以直接录制视频，翻译的声音还能直接传进耳朵里。”在深圳华强北，来自南非的扬威克·哈廷试戴了多款AI眼镜，赞不绝口。

外国游客在深圳INNO100全球创新旗舰店选购AI运动拍摄眼镜（8月3日摄）。新华社记者 梁旭 摄

华强北有“中国电子第一街”之称，集聚超11.5万家商事主体、35家专业市场，超百万种电子元器件与消费类电子产品。2026年1至7月，华强北AI产品全品类销售额同比增长55%以上，其中AI眼镜销量翻倍。

扬威克·哈廷的体验，正是当下华强北外国游客“科技扫货”热潮的生动缩影。连日来，华强北核心商圈内外国游客身影络绎不绝。

来自美国的布赖恩·拉莫特-阿里斯来这里挑选无线耳机和各种智能设备：“我对这里的电动自行车、各种飞行设备都特别感兴趣，回去要告诉我的朋友，快来这里！到处都是科技产品！”

2026年5月22日，在深圳举行的第二十二届文博会上，人们在千问AI眼镜展台体验AI眼镜。新华社记者 毛思倩 摄

商户肖文龙告诉记者，今年以来外国游客数量大幅攀升，“对他们来说，华强北的产品性价比非常高，一般都是带着全家人过来买产品，很多人‘空手来、满箱走’”。数据显示，今年以来华强北日均有近8000名外籍客商前来采购。

而在众多科技产品中，具备多语言实时翻译功能的AI眼镜尤为引人注目。深圳李未可科技推出的AI眼镜支持128种语言的双向同步翻译，尤其一些小语种的翻译准确率可达98%以上，对涉外合作、外贸洽谈等十分便利。

李未可科技渠道销售总监鲍晨介绍，公司还在文旅场景上加大投入，与国内1800多个景点及40多家头部博物馆开展AI剪辑合作，未来，还将推出全新“记忆眼镜”。“当智能眼镜真实地进入到我们的生活，它可以帮我们承载每一天的日程的时候，那么它再也不是我们的某一个工具，而会成为我们的贴身助理。”鲍晨说。

深圳能成为AI眼镜产业的全球高地，得益于完备的产业链优势。深圳拥有超过40年的眼镜产业积淀，AI眼镜领域，已涌现出覆盖品牌、光学、显示等核心板块的上下游企业。“在深圳，上午提出一个修改意见，下午可能就能拿到样品。”一家AI眼镜企业负责人感叹道。

深圳AI眼镜产业链覆盖南山、宝安、龙岗等区域，形成完整闭环。其中，龙岗年产眼镜超1.25亿副；南山主要集聚人工智能企业，如腾讯、雷鸟创新等；宝安在声学、显示等领域产业基础扎实，拥有立讯精密、鹏鼎控股等配套厂商。

产业的高速发展离不开政策的精准扶持。《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划（2025—2026年）》提出，在智能眼镜、智能手表、智能耳机等细分赛道推出一系列人工智能标杆产品，专注特定场景和市场需求，推出高性价比人工智能可穿戴设备。

目前，深圳已经发布了首个AI眼镜行业标准。深圳市AI眼镜产业联盟联合中国信通院泰尔实验室及乐奇、千问、雷鸟等20余家产业链企业，分阶段推进AI眼镜系列标准制定，计划在全国率先发布团体标准。艾媒咨询最新发布的《2026—2027年中国AI眼镜行业趋势白皮书》数据显示，2025年全球智能眼镜市场规模为125.8亿美元，预计2029年将达到1387.3亿美元，市场潜力强劲。

如今，深圳的科技创新成果正迎来更广阔的展示舞台。从华强北的AI眼镜到大疆的无人机、从“小马智行”无人驾驶网约车到机器人6S店，外国游客的“科技游”已从科技馆延伸至科研园区、智能工厂乃至街头巷尾。

5月2日，深圳华强电子世界人流涌动。新华社记者 毛思倩 摄

海外社交媒体上，不少网友将深圳视为“世界上最具未来感的城市之一”。截至目前，2026年经深圳口岸入出境外国人已突破500万人次。马来西亚游客颜雅雯说：“我来这里，就是参观未来。”

来 源：新华网

原标题： 空手来、满箱走：AI眼镜热销洞见“未来感”深圳

记者 王丰、杨深深

本文转自：温州新闻网 66wz.com