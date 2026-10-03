新华网 2026-10-03 13:47:34

年满60周岁及以上老年人购买2026年10月18日（含）至12月30日（含）标注“敬”字车次的火车票将享受“折上折”票价优惠，进一步扩大优惠时间范围，不再限定周中时段，相关优惠车票将于10月4日起陆续发售。

记者3日从中国国家铁路集团有限公司获悉，继今年5至6月实行老年人淡季周中购票优惠措施后，国铁集团进一步优化这一惠民举措，年满60周岁及以上老年人购买2026年10月18日（含）至12月30日（含）标注“敬”字车次的火车票将享受“折上折”票价优惠，进一步扩大优惠时间范围，不再限定周中时段，相关优惠车票将于10月4日起陆续发售。

国铁集团客运中心相关负责人介绍，年满60周岁及以上且使用中华人民共和国居民身份证、港澳居民居住证、台湾居民居住证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证、临时身份证明及居民户口簿购票的老年人，线上或线下购买开车时间在2026年10月18日（含）至12月30日（含）的铁路12306标注“敬”字的火车票，可享受执行票价9折优惠，实行“折上折”，相关车票在订单详情和本人车票页面标识“长者优惠”字样；年满60周岁及以上的持有残疾军人证、伤残人民警察证、国家综合性消防救援队伍残疾人员证的中国公民，在享受原有优待票价的基础上，可再享受9折优惠。成功购票出行的老年常旅客会员，同时按现行积分规则继续享受普通常旅客会员的3倍积分优惠，积分可用于兑换火车票或办理座位升席业务。

来 源：新华网

原标题： 铁路部门优化老年人购票优惠措施

记者 樊曦、王优玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com