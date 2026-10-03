新华网 2026-10-03 13:48:33

记者日前从国家能源局获悉，2026年1月至8月，全国各电力交易机构累计完成交易电量51800亿千瓦时，同比增长19.2%。

记者日前从国家能源局获悉，2026年1月至8月，全国各电力交易机构累计完成交易电量51800亿千瓦时，同比增长19.2%。 从交易范围看，省内交易电量40264亿千瓦时，同比增长21.5%；跨省跨区交易电量11536亿千瓦时，同比增长12.1%。从交易品种看，中长期交易电量46173亿千瓦时；现货交易电量5627亿千瓦时。绿电交易电量2182亿千瓦时，同比增长6.1%。电网企业市场化代理购电电量5638亿千瓦时。 来 源：新华网 原标题： 前8个月全国电力市场交易电量同比增长19.2% 记者 王悦阳 本文转自：温州新闻网 66wz.com