温州晚报 2026-10-06 10:05:45

从2020年创始团队落地温州湾新区，到建成温州首条晶圆制造产线，填补本地集成电路制造领域空白，星曜半导体的成长故事，正是青科会赋能温州培育新质生产力、推动科创成果落地转化的生动缩影。

温州网讯 2019年，世界青年科学家峰会（以下简称青科会）在温州启航，搭建起全球青年科学家交流合作的重要平台。七年来，这场立足温州、面向世界的科创盛会持续释放峰会效应，以人才为纽带、以平台为载体、以产业为落点，源源不断把前沿技术、高端人才、科创项目引到瓯江之畔。浙江星曜半导体有限公司（以下简称星曜半导体），正是青科会辐射带动下，扎根温州、与青科会同频成长的标杆高新企业。从2020年创始团队落地温州湾新区，到建成温州首条晶圆制造产线，填补本地集成电路制造领域空白，星曜半导体的成长故事，正是青科会赋能温州培育新质生产力、推动科创成果落地转化的生动缩影。

“因为青科会，我来到了温州”

青科会自创办以来，始终坚持“汇聚天下英才，共创美好未来”，持续打通人才、技术、资本、产业的壁垒，为温州营造开放包容的创新创业生态。依托青科会这个国家级科创平台，温州不断完善大孵化器集群建设，面向全球招引青年科创团队，一批怀揣硬核技术的科研人才选择扎根温州，星曜半导体的创业团队就是其中一员。

“因为青科会，我来到了温州，实现了从0到1的突破。”时间回到2020年。彼时的高安明博士刚刚结束在美国伊利诺伊大学香槟分校的博士后研究，手握射频滤波器芯片的核心技术图纸，正在寻找回国创业的落脚点。正是在这一年的青科会上，温州向这位青年科学家敞开了大门。

“2020年，我们俩背着背包、揣着芯片核心技术图纸来到温州龙湾，没想到5年就建起全产业链芯片企业。”高安明后来在回顾这段经历时感慨道。

一个两人团队、一份技术图纸，在温州龙湾开启了创业之路。尽管创业之初步步艰难，但政策春风送来真金白银的扶持，政府积极搭建各类平台，助力企业与高校、科研机构牵线搭桥，解决技术难题。高安明坦言：“温州坚定地相信我、支持我，还为我们提供启动资金，帮助我们实现从0到1的突破。”

从两人团队到温州首家晶圆厂

六年弹指一挥间。如今的星曜半导体，已经从一个“双肩包团队”成长为国内射频滤波器芯片领域不可忽视的力量。这支海归团队扎根龙湾，搭建起射频滤波器芯片“研发—设计—制造—封装测试”全产业链，汇聚30名海归硕博人才，手握近300项专利，实现月产7000片晶圆的亮眼成绩。

最具标志性意义的节点，出现在2024年12月24日。这一天，温州首家晶圆厂——星曜半导体射频滤波器芯片晶圆产线正式投产，总投资7.5亿元，全线达产后可年产12万片高性能射频滤波器晶圆片。这不仅填补了温州在集成电路产业链制造环节的空白，更标志着温州集成电路产业发展迎来突破性成果。

在资本市场上，星曜半导体同样获得了持续认可。2025年5月，公司成功收购韩国威盛（Wisol）天津封测工厂，封测产能达250kk pcs/月。同年12月，公司完成超亿元C轮融资，由温创投基金领投8000万元，并带动4500万元社会资本参与。此外，星曜半导体还荣获2026年“创客中国”浙江赛区企业组一等奖，其“商业航天卫星通信专用高性能射频芯片国产化”项目代表了温州芯片企业在细分赛道上的硬核实力。

科创平台与科创企业双向奔赴

七年耕耘，青科会成就温州创新转型；扎根瓯越，星曜半导体见证峰会产业价值。星曜半导体与青科会，是一场科创平台与科创企业的双向奔赴。青科会为星曜提供人才、资本、产业生态的广阔舞台；星曜半导体用硬核科创成果，印证青科会强大的峰会溢出效应，为温州发展集成电路新赛道注入核心动能。

浙南科技城 项绍雄 摄

放眼温州，青科会七年沉淀，已经形成“峰会引人才、人才创项目、项目兴产业”的良性循环。中国眼谷、中国基因药谷、中国（温州）新光谷等一批科创平台拔地而起，大孵化器集群遍地开花，持续孵化新质生产力项目，历经七届峰会积淀，累计117个创新平台、1244个前沿项目在温州落地生根。星曜半导体作为集成电路赛道代表企业，也反哺温州科创生态，带动半导体上下游配套企业集聚，助力温州打造“创芯高地”，持续吸引青年科技人才投身温州科创事业。

站在第八届青科会的时间节点，星曜半导体的故事还在续写。企业将持续深耕射频滤波器芯片赛道，持续攻关国产芯片“卡脖子”技术，不断扩大晶圆产线产能，拓展射频芯片产品应用场景。而青科会也将继续发挥平台优势，持续链接全球青年科学家资源，推动更多前沿科创项目落地温州。

来 源：温州晚报

原标题： 一场峰会带来一颗“温州芯”

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com