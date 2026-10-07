潮新闻 2026-10-07 09:13:53

10月6日，为期两天的2026年中国·温州乡村龙舟大赛于温州龙舟运动中心圆满收官。

10月6日，为期两天的2026年中国·温州乡村龙舟大赛于温州龙舟运动中心圆满收官。来自广东、江苏、江西等省份的52支队伍、977名运动健儿，在四大组别200米、500米直道赛上奋勇争先，上演了一场规格高、规模大、覆盖面广的全国乡村龙舟文体盛宴。

经过多轮紧张角逐，瓯海茶山龙舟队、瓯海潘桥猛龙龙舟队、鳌江鼎龙龙舟俱乐部、浙江百宸电气女子龙舟队，分别将村居组12人龙舟、村居组22人龙舟、大众男子组12人龙舟、大众女子组12人龙舟组别冠军收入囊中。

据介绍，本届赛事以“跟着龙舟去旅行”为主题，打造“村龙”特色IP。赛事跳出单纯竞技的范畴，以龙舟赛事为载体赋能乡村全面振兴，联动景区、民宿、餐饮、特色农产品等资源，推动文旅体农商多元业态深度融合，构建起竞技观赏、文化体验、休闲度假于一体的龙舟主题消费新场景。

温州是 “中国龙舟名城”“中国龙舟文化之乡”，龙舟竞渡的传统绵延两千余年。立足温州深厚的龙舟文化沃土，瓯海深耕龙舟文体事业，先后获评全国群众体育先进单位、中国龙舟文化之乡、浙江省体育现代化区等荣誉。本次赛事举办地瓯海区的龙舟运动中心，拥有亚洲龙舟运动交流中心、中国龙舟运动基地、中国龙舟文化博物馆三张金字招牌，持续擦亮“看龙舟到温州，温州龙舟看瓯海”的城市特色名片。

赛场之上鼓点铿锵，桨叶翻飞；赛场两岸观众云集，喝彩声不断。本次参赛队伍中，既有跨省奔赴而来的外地强队，也有本土东道主队伍。广东揭阳潭角村龙舟队已是第二次来温参赛，队员们把潮汕地区香草泼水祈福的传统仪式带到赛场，香草浸水，寄寓万事胜意的美好祝愿，让地域民俗与龙舟运动相互交融。

本土龙舟队伍瓯海娄桥女子龙舟队在家门口的专业龙舟赛道出征。队伍组建不足一月，队员实际训练仅有十多天。领队黄茜蕾表示：“作为东道主，能够在亚运龙舟赛事赛场参加比赛，我们感到很荣幸。这次主要是重在参与，享受龙舟运动带来的快乐。”

沈阳市龙舟运动协会会长尹森对温州深厚的群众龙舟基础印象深刻：“我们这次不远千里来观摩中国温州乡村龙舟大赛，感受到了温州人民的热情和温州深厚的龙舟文化群众基础。”他介绍，沈阳与温州早已在龙舟运动开展双向交流，温州队伍曾远赴辽宁参与冰上龙舟赛事，他也期待来年能够带领沈阳本土龙舟队伍来温州同场竞技。

龙舟竞渡承文脉，百舸扬帆促振兴。本次大赛，不只是速度与力量的比拼，更是一次全国范围乡村龙舟文化的交流盛会。各地运动员以舟为媒、以赛会友，在竞技比拼之外，互相交流各地龙舟习俗。赛事也热情邀约四方来客，在观赛之余漫步瓯海，感受“千年瓯韵、时尚潮城”的城市魅力。

（图片均由受访者提供）

来 源：潮新闻

原标题： 52支队伍977名运动健儿在温州劈波斩浪 全国乡村龙舟大赛收官

通讯员 张心怡 陈丹 许文星 记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com