温州都市报 2026-10-07 09:20:49

全市82家开放A级景区累计接待游客394.6万人次，接待量居前三的景区分别为永嘉楠溪江风景名胜区85.5万人次、乐清雁荡山风景名胜区74.2万人次、苍南炎亭景区24.3万人次。

温州网讯 这个国庆假期，温州文旅市场热度持续高涨。据“温州文旅资讯”消息，经省文广旅厅综合运营商手机信令大数据监测，截至10月5日14时，温州国庆前五日累计接待全域游客825万人次（未去重），过夜游客586.5万人次（未去重）。全市82家开放A级景区累计接待游客394.6万人次，接待量居前三的景区分别为永嘉楠溪江风景名胜区85.5万人次、乐清雁荡山风景名胜区74.2万人次、苍南炎亭景区24.3万人次。截至10月4日22时，园博园国庆假日累计接待游客44.2万人次，朔门古港考古遗址公园前五日共接待游客18.9万人次。

温州园博园浙山浙水园“仙庄奇遇记”精彩上演 图片来源：@温州园博会

主城区方面，江心屿10月6日上午10时30分许即发布提示，西园停车场已满，瓯江三桥双向匝道口临时交通管制，建议游客从望江路南码头登岛，或在“温州5050购物中心接驳点”（途经太平寺停靠）搭乘免费接驳车登岛；园博园“三溪会市·秋日风物节”把板栗主题市集、快闪厨房、旷野音乐会、草坪休憩与各类手作串成秋日游园；龙湾“六六大集·双节潮玩季”融非遗文创、潮流演艺、街头篮球、集章兑礼于一体；洞头海上阳台每晚举办海边音乐会。此外，鹿城文博展陈集中：温州博物馆推出壤巴拉非遗艺术展，墨池坊华雅斋展出110件明清至民国名家扇面书画，五马历史文化街区郑曼青艺术中心以瓯窑与书法联展增添老城韵味。

朔门古港考古遗址公园 图片来源：@鹿城发布

永嘉楠溪江接待量领跑全市A级景区，丽水古街水亭祠畔国庆前四日连演永嘉昆曲《水亭秋月》；乐清雁荡山居次，灵峰有越剧折子戏与夜间光影，大龙湫、灵岩以歌曲、高空飞车和飞渡表演丰富游山体验。苍南雾城景区以爵士乐伴海浪，为游客打造慢享假期的“松弛季”；文成铜铃山推出童话森林巡游，龙麒源组合峡谷轻探险、畲乡体验和美人鱼表演；瑞安王法万木活字传习馆提供木活字印刷、雕版套印、漂扇、古法造纸等体验；平阳山门镇串联红色文化、非遗演艺与共富市集；泰顺文兴桥、浪肆咖啡庄园以稻田为舞台，奏响民谣民乐。

10月5日，2026年中国·温州乡村龙舟大赛在温州龙舟运动中心举行，“跟着龙舟去旅行”的主题联动周边景区、民宿、餐饮和特色农产品，为假期后半程添上运动激情。

来 源：温州都市报

原标题： 国庆前五日温州哪里最火？楠溪江、雁荡山、炎亭在A级景区中居前三

记者 华晓夏

本文转自：温州新闻网 66wz.com