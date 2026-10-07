男子为了给“女友”转钱，自己干起了诈骗

掌上温州客户端 2026-10-07 09:35:09

一段长达七年的网恋，男方从未见过女方，却为她转账超过300万元。直到男方因合同诈骗案发，这名“神秘女友”的真实面目才得以揭开。

温州网讯 一段长达七年的网恋，男方从未见过女方，却为她转账超过300万元。直到男方因合同诈骗案发，这名“神秘女友”的真实面目才得以揭开。随着检察机关的深入调查，一起情感诈骗案浮出水面。近日，经瑞安市检察院提起公诉，瑞安市法院以诈骗罪判处王某有期徒刑十年九个月，并处罚金10万元。目前判决已经生效。

2024年4月，赵某连续3个月以每吨4100元至4500元的价格购入圆钢材料，总价值约43万余元，后以每吨约2500元的低价，将这些全新钢材悉数卖给废品收购站，换来现金26万余元。由于赵某迟迟未能支付货款，圆钢材料卖家选择报警。赵某因涉嫌合同诈骗罪被立案侦查（目前已被判刑）。

经审讯，赵某交代了原因。2017年，他在游戏中结识了一名自称“陈乐乐”的女子，二人聊得投缘，很快确立了恋爱关系。“陈乐乐”称自家在上海做房地产生意，希望他能讨得家人欢心，促成二人的婚事。通过聊天，赵某得知“陈乐乐”父亲去世后，姑姑一直在争夺遗产，她处境不易。为了维系这段感情、讨好“女友”家人，他对“陈乐乐”几乎有求必应，七年累计转账300余万元。然而，在这七年里，他们从未见过面。2024年3月，“陈乐乐”又一次开口，这次是要交别墅物业费、水电费、保姆费。此时的赵某已拿不出钱，于是想到了骗取钢材、低价倒卖的办法。这笔倒卖所得的赃款，大部分都流入了“陈乐乐”的账户。

2025年2月，“陈乐乐”即王某被公安机关抓获。同年9月，公安机关以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪将其移送至瑞安市检察院审查起诉。“我知道钱有问题，但当时急需用钱，就收了。”到案后，王某交代说。从表面看，王某的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。然而，办案检察官在审查证据时注意到一个细节——赵某在供述中反复提到其是“为了给王某凑钱”，决定深入调查，厘清巨额资金往来背后的真实逻辑。

经审查，办案检察官发现，王某早已结婚生子，在与赵某交往的七年里一直化名“陈乐乐”，并虚构了家住上海、从事房地产生意的单身形象，她发给赵某的照片均来自网络，所谓的上海别墅、保姆、家族企业，都是她编造的谎言。检察官同时查明，王某用赵某转的55万元“彩礼”为丈夫买了一辆宝马汽车，将以缴纳物业费、保姆费等名义索要的19.5万元用于茶叶进货和家庭日常开支，而她对赵某反复承诺的“妈妈回国就转你300万元”，始终没有兑现。基于这些事实，办案检察官认为，王某的行为并非被动收受赃款，而是以婚恋为名实施诈骗，于是引导侦查人员深挖全案诈骗事实。

最终查明，2024年底至2025年初，王某还使用几乎相同的套路骗取曹某18万余元。据曹某回忆，他是2017年前后在游戏中认识的“陈乐乐”，当时她已有公开的游戏伴侣（即赵某），2024年11月，“陈乐乐”突然变得主动，还提出交往，二人便顺理成章确立了恋爱关系。第一次转账是在确立关系的第二天，两笔转账加起来有1万元。此后，“陈乐乐”开始以各种理由要钱，直到2025年2月彻底失联。

今年3月，瑞安市检察院以涉嫌诈骗罪对王某提起公诉。庭审中，面对公诉人出示的完整电子数据、资金流向记录和证人证言，此前拒不认罪的王某当庭表示认罪认罚。

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原标题： 七年转账300万，却从未见过“女友” 瑞安：识破“被动收赃”表象追诉诈骗罪

通讯员 芮宣 记者 吴祖坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com