景美还免费！温州龙湾13万平亲水IP公园等你来

龙湾发布 2026-10-07 09:35:09

这个国庆，不妨把脚步留给龙湾，在移步亲水的日常里感受最松弛的假日时光。

国庆假期，不想远行？

欢迎来打卡温州龙湾滨水空间

一步一景，皆是风景！

水，是龙湾最灵动的底色。这里河网密布，267条主要河道蜿蜒交织，总长416千米。沿着水岸走，你会发现风景早已悄悄“长”进了城市的每个角落——本土植物错落有致，花境、花箱点缀路旁，就连桥墩也披上了彩绘新衣，桥下空间不再是被遗忘的灰色地带，而是藏着惊喜的风景线。

龙湾用这一套“组合拳”，把滨水空间一点点打磨成高品质的亲水公园IP。口袋公园、滨水绿道、主题公园被一一串联，约13万平方米的草坪、绿道和林下空间向市民敞开。

在龙湾

水不是远处的风景

而是可以走近、可以触摸

可以坐下来慢慢享受的日常

黄石山雕塑公园

临水造园 绿地可亲

黄石山雕塑公园位于龙湾黄石山南麓，沿后河呈带状延展，全长约2公里。由废弃矿山修复而成，是全国首个“中国姿态”主题户外雕塑公园，收藏十余个国家的80余件大型雕塑。公园集山地、滨水、生态、艺术于一体，绿道、亲水栈道、儿童空间、城市书房等设施齐全。如今，这里已成为温州"永不落幕的视觉美术馆"和市民亲近自然、感受艺术的城市客厅。

龙湾区排摸全区各类公园（含村级小游园）115个，深挖本土特色，借力温州园博会龙湾分会场建设，以黄石山雕塑公园为核心，联动眼谷小镇片区，从生态、功能、场景、运营四大维度提质升级，打造永不落幕的视觉美术馆，将艺术美学、水岸风情融入园林建设。

可开放绿地共享面积：40000平方米

详细地址：龙湾区永中街道龙祥路与龙海路交叉口北

中国姿态·黄石山雕塑公园

浙江省温州市龙湾区黄石山后河绿道

河泥荡公园

水清风畅 串珠成链

河泥荡文化公园位于龙湾永强大道和瓯海大道交叉口西侧，总用地约16公顷，水域约3.1公顷。

公园以“水、月”为特色，保留原生水网、乡土植被与永嘉场渔村记忆，分入口区、湿地区、休闲区、赏月区，瀑布、锦鲮湖、荷花塘、鸢尾荡、珑月湾串起四季野趣，集生态湿地、文化体验、亲水休闲、健身游憩于一体。

公园先后获评“省级优质综合公园”“温州市最美公园”，是市民推窗见绿、步行亲水的家门口诗意空间。

可开放绿地共享面积：20000平方米

详细地址：龙湾区海滨街道永强大道

金海湖公园

城市绿心 亲水客厅

金海湖公园位于龙湾金海湖科创核心区（滨海十七路），总占地约45公顷，水域14.7公顷，是集蓄洪、休憩、亲水于一体的生态湖畔公园。

公园以“城水相依、人水相亲”为理念，分主入口形象区、都市休闲娱乐区、儿童游乐区、市民广场休闲区、湖滨休闲区、活力运动区六大区，建有休憩平台、金色沙滩、环湖步道、餐饮等设施。园内的书法文化广场，以印章雕塑、书法镂空钢板、笔画座椅营造"姜立纲故里"墨香氛围。沿湖漫步可赏碧波、健身、垂钓、露营，是产城融合区的城市绿心与市民亲水客厅。

可开放绿地共享面积：40000平方米

详细地址：龙湾区星海街道滨海十七路

龙翔湖公园

推窗见绿 出门亲水

龙翔湖公园位于龙湾中心城区中轴（龙祥路），总用地约8.4公顷，水域面积约4公顷。

公园以“荷塘月色”为特色，生态密林、阳光草坪、亲水平台、榕树广场、荷园等景点错落有致，1.2公里环湖智慧跑道配备智慧屏与AI运动采集系统，是温州首条智慧绿道。

园内荷塘、荷风长廊与廉政文化相融，西侧临湖文化水街可一览全湖风光。夏赏荷、夜慢跑、闲垂钓，龙翔湖是市民推窗见绿、出门亲水的城区生态客厅。

可开放共享绿地面积：10000平方米

详细地址：龙湾区永中街道龙祥路

钟秀园

钟灵毓秀 山水风情

钟秀园坐落于龙湾区瑶溪风景名胜区，得名于瑶溪十景之一的“钟灵毓秀”。园区总面积40.68万平方米，瑶溪河蜿蜒穿流，分南北两园，以景观拱桥相连。北园汇聚贞义书院、书画院、麦麦酒文化展馆等文化建筑，传承非遗与历史文脉；南园毗邻省级金3A级景区村瑶溪村，设有叽叽喳喳乐园、露营基地、咖啡馆等亲子空间。

这里集瑶溪山水、非遗文化、农家风情、亲子娱乐于一体，既是温州重要的非遗文化体验基地，也是市民休闲游乐的理想去处。

可开放绿地共享面积：20000平方米

地址：龙湾区瑶溪街道罗峰路（瑶溪风景区内）

公园绿地覆盖率超90%，人均公园绿地面积达15.7平方米——这两个数字背后，是推窗就能撞见的绿意，是出门转角就遇上的风景，是走着走着就与水不期而遇的惊喜。

而这份风景，也有人默默守护。“智慧城管+日常巡查”双管护模式全年在线，每月绿化养护质量督查不松懈；主题花事、艺术市集轮番登场，爱绿护绿科普宣传融入日常——让市民在逛公园、赶市集的同时，不知不觉就成了城市的“共建者”。

这个国庆，不妨把脚步留给龙湾，在移步亲水的日常里感受最松弛的假日时光。

来 源：龙湾发布

原标题： 景美还免费！温州龙湾13万平亲水IP公园→

本文转自：温州新闻网 66wz.com