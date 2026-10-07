放假期间，这7种照片建议别发朋友圈！
国庆假期，不少人习惯在社交平台分享自己的假期生活。然而，过度分享可能会带来隐私泄露的风险！
哪些内容不能随便晒？如何守护好个人信息安全？一起来看↓↓↓
提高警惕！这些不要随便晒
·附带位置信息的照片
在朋友圈发布附带位置信息的照片，容易暴露住址或行程，埋下安全隐患。
·身份证、护照、驾驶证等证件
这些证件都包含重要的个人隐私，切勿随意在网络上晒图。
·车牌、交通凭证等
车牌照片可能会被不法分子获取并查到车主信息，诱发电信诈骗。
火车票、登机牌等交通凭证含有身份证号码等敏感信息，存在信息被窃取的风险。
·银行卡
晒出完整银行卡号和卡片其他信息的照片，极易被不法分子盗用，造成财产损失。
·快递开箱图片或视频
收到快递以后，有人喜欢拍照片或录视频，可是完整的开箱图片或视频，有可能会透露个人信息，给不法分子留下可乘之机。
·老人和孩子相关的信息
避免公开发布老人和孩子的照片及姓名，以防不法分子利用这些信息进行违法活动。
·家门钥匙
如今摄影技术发达，照片上的细节清晰可见。若晒出家里钥匙且钥匙结构不复杂，别有用心之人可能根据照片配出钥匙，威胁居家安全。
如何守护隐私边界？
做好这三步设置，让陌生人无处窥探↓↓↓
一、关闭“可通过手机号搜索到我”
微信【设置】→【朋友权限】→【添加我的方式】关闭该功能。
二、关闭“允许陌生人查看十条朋友圈”
微信【设置】→【朋友权限】→【朋友圈】设置朋友圈权限。
三、关闭“附近的人”
微信【设置】→【通用】→【发现页管理】→【附近】关闭该功能。
来 源：央视新闻客户端
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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