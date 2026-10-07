国庆“仙”游南雁 东西洞景区国风盛宴“热”力全开

潮新闻 2026-10-07 10:19:10

国庆假期，平阳县南雁东西洞景区“仙游记”沉浸式国风主题活动热度持续攀升，不断点燃平阳假日文旅新热潮。

仙门祈福寄愿、群英巡山览胜、儒家讲学传文……国庆假期，平阳县南雁东西洞景区“仙游记”沉浸式国风主题活动热度持续攀升，不断点燃平阳假日文旅新热潮。截至10月4日，东西洞景区累计接待游客超8万人次。

走进景区，浓郁的国风氛围扑面而来。入口处“云舒药箱”祈福点位人气十足，游客携亲友驻足，提笔书写心愿、悬挂祈福牌，在青山碧水间寄托期许。沿游线深入山林，古装NPC穿梭其间实景演绎，仙姑洒福送祥、江湖侠客舞剑、古典舞姿翩跹，一幕幕沉浸式国风展演鲜活上演，引得游客纷纷驻足围观、互动打卡。一旁田畴之上，农人躬耕、水牛缓步，远山含黛、溪水潺潺，原生态乡野画卷与古风场景交相辉映，尽显桃源秘境的清幽雅致。

自然览胜之余，高品质国风文化活动为假日旅途再添雅韵。连日来，楚望琴台草坪座无虚席，重磅国风音乐会如期上演。各地琴箫名家齐聚南雁，以青山为幕、碧水为台，奏响琴箫和鸣的悠扬乐章，打造出独属于南雁的山水视听盛宴。

“早就听说南雁好玩，三教荟萃、有文化底蕴，这次体验感超出预期。”来自苍南的陈女士一早自驾带一家人前来，从登山探洞、戏水赏景，到与古风演员互动打卡，都给他们留下了深刻印象，“孩子在游玩中就能感受传统文化，既放松身心又学有所获，非常有意义。”

主景区国风体验热度不减，隔溪相望的五色石子滩“溪戏”营地同样人气高涨。溪流浅滩边，亲子游客踏水嬉戏、逐趣山野；休闲区域内，露营休憩、溪水捕鱼、萌宠喂养、创意DIY绘画等多元业态丰富齐全，动静相宜的休闲场景，让游客在山水之间解锁轻松惬意的假日时光。

“让每一位游客都成为故事的主角，解锁专属副本，在游玩中感受南雁的独特文化和魅力。”平阳县兴阳集团相关负责人介绍，本次“仙游记”主题活动突破传统观光模式，依托本土仙道秘境传说打造沉浸式游园体验，让游客从观景的旁观者变为入景入戏的体验者。活动串联玉屏峰、仙姑洞、观音洞、道教山门、会文书院等核心景观节点，整合自然山水资源与人文历史底蕴，形成动线清晰、场景饱满、层次丰富的国风主题游览线路，实现一步一景、一景一韵、移步入戏的全新游览体验。

下一步，南雁东西洞景区将持续深耕生态文旅，活化本土文化资源，主动融入大南雁文旅片区一体化建设，不断打磨沉浸式国风文旅新业态，推出更多可游、可赏、可参与的山水文旅产品。

来 源：潮新闻

通讯员 孙慧慧 赵哲璐 记者 项锐

本文转自：温州新闻网 66wz.com