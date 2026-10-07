泰顺发布 2026-10-07 10:19:11

国庆假期，从廊桥古村到山野秘境，从飞瀑流泉到田园晒秋，泰顺文旅市场依旧热度不减。

秋风拂山城，泰顺别样“热”。国庆假期过半，从廊桥古村到山野秘境，从飞瀑流泉到田园晒秋，泰顺文旅市场依旧热度不减。

据省文广旅厅综合运营商手机信令大数据监测，截至10月5日14时， 泰顺国庆前五日累计接待全域游客38.03万人次（未去重），过夜游客26.74万人次（未去重） 。此外，外婆的茶屋、悬崖小火车、飞云之上咖啡、平底鞋咖啡等新业态，日接待量超过2000千人次。

在泗溪镇，“世界最美廊桥” 北涧桥 前游人如织。游客沿着碇步缓步而行，近距离感受泰顺廊桥的独特魅力。

廊桥文化展厅 内，国家级非遗泰顺提线木偶戏准时上演。表演者指尖舞动，数根丝线演绎百态木偶，现场掌声不绝。

“来泰顺·顺顺秋”泰顺石系列主题活动在 交垟土楼 火热开展。活动集聚交易、拍卖、展销、体验多种业态，全方位展示泰顺石文化特色，为往来游客及石雕爱好者打造丰富多元的秋日文化体验。

飞云湖国际旅游度假区 成为假期热门打卡点。悬崖咖啡270度湖景搭配熔岩洞穴风格，打卡人气爆棚。国庆期间，飞云之上咖啡、平底鞋咖啡、悬崖小火车全新对外开放，游客乘坐小火车穿梭山涧，赏湖光山色、品醇香咖啡，尽享惬意假期。

南浦溪景区 推出“沉浸式山水晒秋”活动。滩涂之上竹匾错落，稻谷、南瓜等农作物晒出浓浓秋意，打糍粑、竹竿舞、敲丰收鼓等体验项目，吸引众多游客前来感受丰收乐趣。

筱村公社 热闹欢腾，古村屋顶铺就斑斓晒秋画卷，处处洋溢丰收气息。大圣表演、抓鸡农事体验、畲族竹竿舞、偷秋大作战、公社挣工分等各类民俗、农事活动精彩纷呈，给游客带来多元的乡村游玩体验。

筱村镇“ 寻梦宋韵 ”市集游园会热闹非凡。活动现场灯火璀璨，古风街巷布置颇具节日特色，各类互动游戏与文艺表演有序开展，让游客在热闹氛围中共度国庆。

柳峰乡 云岚牧场 “Yoo! Cow 面包游园会”火热开展，是亲子出游的热门之选。高山牧场青草遍野，游客在此野餐打卡。面包趣味挑战、烘焙科普展、现烤面包市集人气旺盛，小朋友和小牛墩墩欢乐互动，乐享悠闲假期。

位于仕阳镇的 矿坑冰城景区 人气爆棚。峡谷游船、高空索桥、彩虹滑道、军事射击、碰碰车等项目一应俱全，多元的游乐体验，让前来游玩的亲子家庭与年轻游客流连忘返。

仕阳镇“ 外婆的茶屋 ”人气火热，不少游客在此品茗喝咖啡，远眺层层叠叠的茶园风光，静享悠然秋日。

百丈镇 游人如织，不少游客选择体验皮划艇，乘着一叶扁舟穿行碧水之间，在山水环绕中感受水上游玩的乐趣。

司前畲族镇 万芳草坪 同样人气兴旺。飞云湖畔开阔的草甸之上，一顶顶帐篷、天幕错落支起，迎着秋日湖风，游客们野餐小聚、拍照打卡，孩子们在茵茵草地上追逐撒欢，青山碧水作伴，处处洋溢着悠闲欢乐的假日气息。

凤垟乡“ 云顶之逸 ”营地，云海之下的“绿洲”咖啡馆分外亮眼。馆内咖啡飘香，游客闲坐品饮。咖啡馆外，沙漠造景与草坪风车相映成趣，一沙一草形成奇妙反差，非常适合打卡留影。

坐落于司前畲族镇的 国立英士大学陈列馆 ，成为假期里人气颇旺的爱国主义教育打卡地。丰富的图文史料与文物展品，全景还原英士大学在泰顺的烽火办学史，让游客在沉浸式观展中传承文脉、致敬先辈。

罗阳镇 泰顺文化中心 同样上演精彩非遗大戏。木偶戏专场中，提线木偶戏《十八相送》《真假美猴王》、杖头木偶戏《变脸》《新龟兔赛跑》等经典剧目接连登场，让现场观众沉浸式体验泰顺非遗魅力。

金秋时节，热闹正盛

泰顺敞开怀抱喜迎八方游客

欢迎远道而来的你

感受山城独特魅力

来泰顺，顺顺秋！

来 源：泰顺发布

原标题： 5天38万人次赴约！泰顺国庆秋天热度不减

本文转自：温州新闻网 66wz.com