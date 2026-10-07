一场峰会与一座城：“一港五谷” 背后的温州产业跃迁

温州晚报 2026-10-07 10:19:10

七届峰会之后，青科会带来的不只是嘉宾、项目和目光，更是一场关于城市产业格局的深层重构。

温州网讯 当世界青年科学家峰会（以下简称青科会）的聚光灯一次次落在瓯江之畔，温州这座以民营经济闻名的城市正加速走向“创新之城”。七届峰会之后，青科会带来的不只是嘉宾、项目和目光，更是一场关于城市产业格局的深层重构。

以“一港五谷”为核心载体，温州的创新变化越来越多地发生在实验室、孵化器、产业园区和生产线之间。曾经是产业寻找技术，如今是技术孕育产业。这场由峰会牵引、城市承接、市场托举的变革，正在重塑温州的产业地图，擦亮“创新温州”的城市标识。

一场峰会，激活一座城的产业想象力

青科会最初改变温州的，是资源流动的方向。自2019年首次举办以来，峰会逐步构建起一张全球创新网络。七年来，温州与全球110多个国家和地区建立联系，与119家国际组织建立合作联系，累计邀请包括诺贝尔奖得主、中外院士在内的专家学者超7400人次；117个创新平台、1244个前沿项目落地，全职引育顶尖人才31名、各类高层次人才1690余名。

但真正决定温州能否实现结构性跃升的，是会后资源能否留下来、长起来、强起来。青科会把人才、技术、资本带到温州，“一港五谷”则把这些创新要素对接到温州雄厚的民营资本和制造业基础之上，让纸面上的合作变成土地上生长的企业、产业链和城市新空间。

如今，中国（温州）数安港、中国眼谷、中国基因药谷、国际云软件谷、中国（温州）新光谷、中国（温州）智能谷，像六颗明珠镶嵌在环大罗山科创走廊上。它们不是简单叠加的产业园区，而是围绕不同赛道形成的创新矩阵，也是温州科创要素最密集的大孵化集群。

“一港五谷”赛道清晰，瞄准新质生产力持续破局：数安港直面数据要素“不敢共享、不愿共享、不会共享”的难题，已获国家级数据试点“大满贯”；中国眼谷依托温州医科大学眼视光学科优势，打通眼健康全产业链；中国基因药谷聚焦生长因子等生物医药方向，搭建从研发、中试到临床、生产的全链条平台；智能谷、新光谷、国际云软件谷则分别面向人工智能、激光光电和软件信息服务，推动技术进入更多真实产业场景。

数安港：从概念到生态，在数据浪潮上构筑产业底座

“一港五谷”中，数安港的成长尤其具有样本意义。数据作为新型生产要素，“不敢共享、不愿共享、不会共享”是全国普遍的现实困境。数安港，便是温州直面这道时代考题打造的核心平台。

从一纸规划到千企汇聚，四年时光，数安港完成了从概念构想走向产业生态的跨越。面对人工智能时代浪潮，数安港正加快打造“安全底座+数据粮仓+垂类模型+场景生态”体系，致力于打造AI数据安全治理与垂类创新高地，现已跻身国家数据要素综合试验区示范园区。

自2022年开园至今，数安港集聚数据安全与人工智能企业超1600家，上架数据产品逾1000个，落地54类全国性数源。仅今年，就新增173家人工智能企业。数安港相关工作人员介绍，今年以来园区以数标委落地为重要抓手，全力冲刺国家数据标注试验区；同时深耕智能制造赛道，引入宁波兰洋、旭航科工等国内液冷第一梯队重点企业；依托温州传统眼镜产业基础，举办智能眼镜产业发展推进会，吸引回车科技、光粒等一批AI眼镜项目；聚焦传统制造业智能化技改，落地了一批数改服务商。

智能眼镜产业发展推进会

智慧交通“数智绿波”依靠AI算法动态调配信号灯，通行效率提升20%；生成式智慧病历30秒即可输出病历与辅助诊断建议；警用巡检机器狗已应用于公安巡检、电力运维、应急救援等场景……一个个看得见的应用场景，印证数据安全产业的落地力量。

禾谷智能装备（温州）有限公司是一家大学生创业型企业，辗转连云港、杭州后，于2025年10月最终落户数安港。负责人匡振坤坦言：“很难找到第二座如此适配企业成长的城市。”企业主打机器人研发，产品面向全国景区智能化升级，数安港完备的公共数源、合规的数据体系，直接赋能机器人技术迭代。去年企业还走进青科会，参与现场机器人展示互动。

“虽然不是土生土长的温州企业，但我们的成长，完全依托这里的资源和政策红利，某种意义上，我们就是温州长出来的企业。”匡振坤说。今年3月，由该公司承建的温州市具身智能6S中心在数安港DeepSeek创新社区揭牌，成为浙南地区规模较大、功能较全的具身智能综合体验展示中心。作为创业者，匡振坤还主动向科创圈同行推介温州，已经为数安港引荐多家外来企业。创业者与城市双向奔赴，正是科创生态最好的注脚。

“五谷”生长：学科优势转化为产业优势

电气、鞋服、汽摩配、泵阀等传统制造业，都是温州的产业底色。过去，温州制造靠市场嗅觉、民营活力、完整配套驰骋全国；今天，庞大的产业集群，又成为新技术最好的试验场。“一港五谷”既是传统产业转型的载体，更是未来产业启航的创新容器。

“五谷”之中，中国眼谷先行一步。2018年9月启动建设，2020年6月正式开园，依托温州医科大学国内顶尖的眼视光学科，眼谷逐步集聚生态企业和企业研究院，形成较为完备的眼视光产业链。涌现出全球首款近视防控药物、首款用于诊断的眼科AI机器人、首个眼科智能导航机器人等代表性产品。一个学科撑起一个产业集群，中国眼谷正在把“学科高峰”转化为“产业高原”。

杨佳威工作照

杭州暖芯迦电子科技有限公司（简称“暖芯迦”）深耕脑机接口及神经工程相关领域十余年，是全球少数掌握高分辨率视觉脑机接口核心技术的团队之一，正专注于帮助失明患者恢复视力的“视觉脑机接口”研究。眼谷的产业生态，让科研团队看到技术落地的可能性。2021年底，暖芯迦在温州设立子公司，次年9月正式和眼谷开启联合研发。温籍青年科学家、董事长杨佳威深有感触：“地方政府有长远眼光，早早把团队引进眼谷扎根。” 伴随二代脑机接口研发推进，团队期待持续与温州携手，推动视觉脑机技术迈向新高度，走向产业化。

同样依托温州医科大学等高校科研优势兴起的还有中国基因药谷。2019年首届青科会上，高校专家关于生物医药成果转化困境的讨论，与温州寻求产业升级的需求形成共鸣。2020年7月，作为青科会成果之一的中国基因药谷正式启用，重点打造生物医药研发创新高地和产教融合基地。

成立六年来，中国基因药谷依托“政企医校”四轮驱动，深耕生命健康领域大分子药物、高端医疗器械等细分赛道，以硬核实力沿着青科会时间轴步步进阶：2023年青科会大健康论坛上，其CDMO产业平台正式投产使用；2024年青科会大健康论坛上，温州正式启动建设“FGF（生长因子）之城”，计划打造我国乃至全球生长因子研究和产业化高地；2025年，中国基因药谷入选省级未来产业先导区，建成全国最大重组蛋白药物CDMO生产基地，并加快组建生长因子集团。

中国基因药谷已引进佰诺创睿生物医药大分子CDMO(医药合同研发生产机构)平台，搭建“研发、中试、临床、生产、检测、销售”全产业链服务。更重要的是，从基础研究到产业转化，它打通了创新药从“实验室”到“病房”的最后一公里。截至目前，药谷集聚生态企业538家，带动生命健康产业规模突破300亿元。

从技术到场景，温州制造迎来新变量

如果说眼谷、基因药谷更多依托温州的科研优势，那么新光谷、智能谷、国际云软件谷则更多是激活温州制造业家底，把民营经济的场景优势转化为科创优势。

在新光谷，制造业企业云集，奔腾激光、嘉泰激光等龙头企业集聚，初步形成从激光器、核心元器件到高端装备的完整产业链。在温州湾新区滨海园区的特普创激光科技（温州）有限公司车间内，15台金属3D打印设备高速运转，一件件复杂的液冷散热工件逐层成型，供应AI服务器市场。“温州的模具产业很发达。”特普创市场部总监赵先生说，企业瞄准本地汽摩配、鞋服、电器模具产业，今年6月，落地温州湾新区，设立金属3D打印先进制造中心。2026 年液冷产业链迎来爆发窗口，抓住行业机遇，公司快速切入AI服务器液冷散热赛道，拿下英伟达一级供应商富士康等产业链核心厂商的订单。

特普创激光科技（温州）有限公司车间内，15台金属3D打印设备高速运转

再放眼智能谷、国际云软件谷，也是一片欣欣向荣。截至今年6月，智能谷联动中科院深圳先进院等17家高能级科创平台，招引逻腾科技等850家企业抢滩布局；国际云软件谷引入华为、科大讯飞等头部企业，以“大树带小树”模式，带动大批中小软件企业协同成长。

纵观 “一港五谷” 的逻辑，从来不是简单招引项目，而是培育完整产业生态；不只追求企业短期签约落地，更看重技术、人才、企业长期扎根。青科会播下创新种子，“一港五谷”提供土壤、阳光与雨露，最终生长出新企业、新产业链，锻造出属于温州的城市新名片。

来 源：温州晚报

原标题： 一场峰会与一座城：“一港五谷” 背后的温州产业跃迁

记者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com