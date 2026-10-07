赋能城市治理，这家温企走出本土科创突围路

瓯海区融媒体中心 2026-10-07 10:19:10

近日，浙江省经信厅公布未来产业“四库”培育名单，温州众星智能技术有限公司自主研发的云巡Ⅳ（CR-4）巡逻机器人成功入选。

近日，浙江省经信厅公布未来产业“四库”培育名单，温州众星智能技术有限公司自主研发的云巡Ⅳ（CR-4）巡逻机器人成功入选。

作为浙南首家集警用机器人研发、生产、销售于一体的专业化科技企业，众星智能近年先后获评浙江省科技型中小企业、国家科技型中小企业、浙江省创新型中小企业，稳稳立足省内人工智能、智慧公共安全领域第一梯队。这家扎根瓯海的企业，正以一系列创新产品为区域智慧安防建设注入动能。

十年积淀，三阶跨越

2015年，国内人工智能产业尚处起步阶段，温州本地AI智能化领域更是近乎空白。公司总经理张桓此前在智慧交通领域深耕多年，敏锐捕捉到城市治理正从“信息化”向“智能化”跃迁升级。瓯海拥有丰富的城市治理场景、密集路网与警务实践基础，为AI 技术落地提供了得天独厚的土壤。看准机遇，张桓选择返乡创业，在瓯海开启人工智能与智慧城市赛道的布局。

创业初期的艰难，张桓记忆犹新：“那时候视觉算法不成熟，我们团队扎在各个路口，白天采数据，晚上调算法，终于把人车结构化识别准确率从70%提升到95%以上。但产品做出来后，客户对AI很陌生，几乎没有人愿意信任我们。”面对市场认知的空白，公司采取“先做样板，再谈推广”策略，在试点做出效果后再逐步复制到多省，并全栈自研核心算法、底盘控制、管理系统，摆脱外部技术依赖。

凭借稳扎稳打的发展节奏，众星智能历经三个阶段实现跨越式成长：从智慧交通起步，以哨兵预警系统完成初代技术落地；到智慧斑马线预警系统全国规模化布局，成为国内该领域先行者；现如今进军具身智能领域，迭代升级云巡系列机器人，布局AI智能穿戴新赛道。十年积淀，企业已成长为瓯海科创企业的核心力量。

生态赋能，聚力创新

企业的快速成长，离不开瓯海优质的科创产业生态与平台资源。“数安港的平台资源，让我们在数据安全和智能体应用上少走了很多弯路。”张桓表示，公司依托中国（温州）数安港平台，在数据安全与智能体创新应用方面获得了重要的技术支撑和生态资源。同时，公司被授权成为“清华珠三角研究院可持续智慧交通研发中心温州研试基地”，深化产学研协同创新，打通从技术研发到市场落地的闭环。

2025年10月，世界青年科学家峰会在温州举办。作为“温州智造”杰出代表，众星智能云巡系列机器人在峰会惊艳亮相。张桓感慨：“一直很感谢能有这样的平台和机会让更多人看到我们的产品，这是我们品牌破圈的关键契机。峰会期间我们和多个地市的公安、交通部门建立了联系，后续也达成了多个试点合作。”

生态赋能之下，众星智能的产品布局日趋完整。以云巡系列为核心，众星智能已构建覆盖警务巡逻、交通管控、重型货车监管及智能穿戴的完整产品矩阵，多款产品已经在全国多地交通、城管、社区治理场景落地应用，市场影响力稳步提升。

锚定新局，共促转型

产品矩阵的持续丰富，让众星智能对未来的发展路径有了更清晰的判断。

张桓介绍，企业将以具身智能机器人为核心，打磨迭代云巡系列产品。针对户外复杂实战环境，产品将强化硬件防护，提升暴雨等恶劣工况下的适应能力，并接入城市安防大数据平台，让机器人成为城市智慧治理的“末梢神经”。“技术最终要服务于人。把重复性工作交给机器人，可以让人回归到更需要创造力的岗位上。”张桓表示，企业将推动产品应用边界向外延伸，从传统警务拓展至城市管理、社区、大型园区、交通枢纽等更广泛的公共安全场景。

与此同时，企业依托瓯海眼镜小镇产业底蕴，切入智能穿戴新赛道。企业将推出警务执勤、大众消费两款AI智能眼镜，产品计划出口中东、欧美等海外国家，预计2026年第四季度推出工程样机，2027年第一季度正式量产。“我们希望通过AI技术赋能传统眼镜产业，推动瓯海眼镜产业从传统制造向智能穿戴转型升级。这是我们作为温州本土企业，反哺本地传统产业的一份责任。”张桓说。目前，公司正积极推进项目落户瓯海眼镜小镇。

扎根瓯海，立足科创。众星智能持续深耕人工智能领域，以技术创新赋能城市治理、带动本土产业升级，在未来产业发展浪潮中持续释放瓯海本土科创企业力量。

来 源：瓯海区融媒体中心

原标题： 赋能城市治理，温州众星智能走出本土科创突围路

记者 陈露玮 伍志翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com