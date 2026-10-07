央视新闻客户端 2026-10-07 10:59:07

记者从中国铁路上海局集团有限公司（简称上铁集团）获悉，10月7日是国庆假期最后一天，全国铁路迎来返程客流最高峰，上铁集团当天预计发送旅客415万人次，较去年同比增长17.7%。

上铁集团在启用高峰线运行图的基础上，计划增开南昌、武汉、广州、郑州、临沂等方向旅客列车557列（其中直通旅客列车216列，管内旅客列车341列），组织427列动车组列车重联运行；同时，计划于10月7日晚间至10月8日凌晨增开夜间高铁列车210列，重点补充阜阳、亳州至上海、南京、合肥，徐州、淮北、连云港至上海、南京、杭州，金寨、合肥至上海、南京等管内热门方向，以及南昌、长沙、武汉、汉口、郑州、西安、青岛往返上海、杭州等直通热门方向的运力，更好地满足旅客乘车出行需求。

2026年铁路中秋国庆假期运输期限为9月23日至10月8日，为期16天。长三角地区旅游流、探亲流、学生流出行需求全面释放，客流呈现出行总量大、持续时间长、高峰客流高等特征。10月6日，上铁集团发送旅客383万人次。自9月23日中秋国庆假期运输启动以来至10月6日，上铁集团累计发送旅客4866万人次，日均发送约347.6万人次。其中，10月1日上铁集团发送旅客442.7万人次，创国庆假期运输单日旅客发送量历史新高。

截至10月7日8时，长三角地区当天前往南昌、武汉、汉口、郑州、青岛等方向夜间高铁（至次日凌晨）余票充足，白天热门方向部分时段余票紧张。长三角区域内上海、杭州、南京、合肥等中心城市与温州、宁波、黄山、阜阳、徐州、扬州等热门方向部分时段余票紧张。请旅客朋友及时通过铁路12306和车站公告关注加开列车和余票信息。

铁路部门提醒，国庆假期返程客流持续保持高位运行，动态开行的列车增多，请广大旅客及时关注车站公告或铁路12306网站信息，提前安排行程；建议乘车当天适当提前出门，进出站的旅客尽量提前备好有效证件，听从工作人员引导，有序进出车站；许多城市有两个或两个以上火车站，出行前务必看清票面信息标注的乘车站名，勿因跑错车站而耽误行程。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 预计发送旅客415万人次！长三角铁路今日迎来返程客流最高峰

本文转自：温州新闻网 66wz.com