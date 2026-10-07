黎真主党领导人：以军撤出是解决冲突前提
央视新闻客户端 2026-10-07 10:59:07
黎巴嫩真主党领导人纳伊姆·卡西姆（资料图）
当地时间6日，黎巴嫩真主党领导人纳伊姆·卡西姆表示，只要以色列军队仍驻留在黎境内，真主党就将继续“抵抗”，以军撤出黎巴嫩是解决冲突的前提。
据黎巴嫩方面消息，卡西姆当天在一场活动上发表讲话说，以军撤出黎巴嫩是解决冲突的必要条件，并称以色列在该地区的行动得到美国支持。
在谈及黎巴嫩国内问题时，卡西姆表示，真主党愿就武器、经济、就业等问题开展合作，但相关合作必须在黎巴嫩宪法和法律框架内进行，“不接受美国或其他外部势力的指示”。
黎巴嫩、以色列和美国三方6月26日在美国华盛顿完成谈判后，宣布达成框架协议。根据协议设想，以军将从黎南部部分地区撤出，由黎军队接管当地安全事务。但自协议达成以来，以军仍持续对黎境内目标发动军事打击。
来 源：央视新闻客户端
原标题： 黎真主党领导人：以军撤出是解决冲突前提
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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