文成县融媒体中心 2026-10-07 10:59:07

每天上午10时，无人机从温州市文成县平和乡梅垟下老年食堂起飞，搭载21份餐食前往郭山村。

每天上午10时，无人机从温州市文成县平和乡梅垟下老年食堂起飞，搭载21份餐食前往郭山村。原本从食堂到郭山村需沿11公里山路行驶，单程耗时40分钟以上。改用无人机后，4.5公里空中航线往返约10分钟，配送效率明显提升。

无人机配送物资。朱伟 摄

88岁的村民施礼略连续多天收到无人机送来的饭菜。“每天无人机把饭送过来，已经有50多天了。我感觉现在生活很好，菜和饭都很好。”他说。

平和乡地处山区，部分村落分散，郭山村、尖山自然村、下沙园自然村等地空巢、高龄老人较多。受场地、资金和人力限制，一些村落难以单独建设老年食堂。为解决山区老人助餐配送难题，文成县以平和乡为试点，开通3条低空助餐配送专线，并配备载重100公斤的智能无人机，每日常态化开展2趟配送。

“从8月初试运营到现在，已经稳定运行八周。我们想尽可能多收集问题，再逐步改进优化，形成可以总结、复制的经验。”平和乡副乡长富铭伟说。

目前，梅垟下老年食堂助餐服务人数已从70余人增加至100多人，34名偏远山村老人实现稳定供餐，其中郭山村有21名高龄老人受益。

网格员为老人送餐上门。魏为强 摄

在配送末端，无人机将餐食送到村级起降点后，再由志愿者、网格员为腿脚不便、距离较远的老人送餐上门。“有些老人腿脚不便，或者住得比较远，自己过来拿餐不方便，我们就安排志愿者送餐上门。”郭山村党支部书记施书逍说。

除助餐外，当地还计划将无人机用于防汛抗台物资投送及应急药品、生活物资配送等场景。相关负责人介绍，今后计划在全县建设覆盖48个点的服务网络，并结合无人机、无人车和网格员开展配送服务。

来 源：文成县融媒体中心

原标题： 文成：无人机专线延伸山区助老服务网络

作者：陈秀秀

本文转自：温州新闻网 66wz.com